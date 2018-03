Mikl-Leitner begrüßt Datenschutz-Initiative des Justizministeriums

"Es braucht internationales Verständnis zur Verhältnismäßigkeit"

Wien (OTS) - "Es braucht ein internationales Verständnis über die Verhältnismäßigkeit der Arbeit von Nachrichten-Diensten", sagt Innenministerin Johanna Mikl-Leitner. "Die Arbeit von Nachrichtendiensten ist wichtig, ebenso wichtig ist aber, dass diese Arbeit im Rahmen klarer gesetzlicher Regeln stattfindet."

In diesem Zusammenhang begrüßt die Innenministerin den heute von Justizministerin Beatrix Karl präsentierten Nationalen Aktionsplan zum Schutz der Privatsphäre. So sei etwa "ein bilaterales No-Spy-Abkommen mit den USA nicht nur sinnvoll, sondern mehr als notwendig", sagt Mikl-Leitner. Darüber hinaus fordert die Innenministerin neuerlich vollständige Transparenz und Aufklärung aller österreichischen Behörden, was die Zusammenarbeit mit der NSA betrifft.

"Es wäre sinnvoll, wenn sich auch der Bundeskanzler als Datenschutzverantwortlicher in der Regierung dazu einschalten würde. Immerhin geht es um den Schutz der Privatsphäre unserer Bürger", sagt Mikl-Leitner.

