BZÖ-Korak/ Trodt-Limpl: Unterstützung für Sondersitzung des Kärntner Landtages

Klagenfurt (OTS) - Die beiden BZÖ-Abgeordneten zum Kärntner Landtag, Wilhelm Korak und Johanna Trodt-Limpl, geben heute in einer Stellungnahme bekannt, dass sie mit ihren Unterschriften die Einberufung einer Sondersitzung des Kärntner Landtages zum Thema Postenschacher in der Landesregierung ermöglichen und unterstützen. Eine Aufweichung des 1992 von Landeshauptmann Jörg Haider geschaffenen Objektivierungsgesetzes lehne das BZÖ Kärnten entschieden ab.

"Vertrauensleute auf Stabstellen aus der Objektivierung auszunehmen, wie es die SPÖ in bestem Bürokratendeutsch formuliert, heißt im Klartext, rote Parteisoldaten reihenweise an die zentralen Schalthebeln der Macht zu installieren", warnen Korak und Trodt-Limpl und sehen die SPÖ auf einem "gefährlichen Retro-Kurs in die Zeit der Parteibuchwirtschaft des Leopold Wagner". Was in der Sondersitzung des Landtages aber auch thematisiert werden müsse, sei, dass die FPÖ sich in ihrer Zeit als Landeshauptmann-Partei um nichts besser verhalten habe als die SPÖ es heute tue.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ Kärnten - Pressestelle