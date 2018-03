Leitbild Nordbahnhof wird mit Wienerinnen und Wienern erstellt

Auftakt am 10. September

Wien (OTS) - Am ehemaligen Nordbahnhof wird bis 2025 ein neues innerstädtisches Zentrum entstehen, das Wohnen, Arbeiten und Freizeit vereint und die angrenzenden Viertel miteinander verbindet. Ein neues städtebauliches Leitbild soll dafür den Rahmen bilden. Die Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Nordbahnhof-Areals liefert das Siegerprojekt des städtebaulichen Ideenwettbewerbs von Studiovlay. Durch die geplante Verdichtung an den Rändern entsteht als Herzstück der Gestaltung ein zentraler, grüner Freiraum. Auf dieser Basis wird nun die weitere Entwicklung geplant. "Wir binden dabei die Wienerinnen und Wiener ein, da sie als lokale ExpertInnen am besten wissen, was es braucht. Mit ihren Ideen und Anregungen wird ein Leitbild entstehen, das die Grundlage für die Flächenwidmung liefert", so Wiens Planungsstadträtin Maria Vassilakou.

Grätzel-Wissen gefragt

Bei der Erstellung des Leitbilds ist das Wissen der derzeitigen und zukünftigen Anwohnerinnen und Anwohner gefragt. In den vergangenen Jahren hat die Bevölkerung im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen bereits Anregungen eingebracht. Diese werden nun im Rahmen der BürgerInnenbeteiligung im Leitbildprozess weitergedacht und ergänzt. Auch Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen werden an der Erarbeitung beteiligt sein

BürgerInnenveranstaltungen im Herbst

In den kommenden Monaten werden Anregungen, Wünsche und Ideen der Bürgerinnen und Bürger in einer Reihe von Veranstaltungen abgefragt und diskutiert. Zentrale Themen sind Grün- und Freiraum, Bebauung und Nutzung sowie Mobilität. Auftakt ist das "Grätzel-Café" am 10. September 2013, Messe Wien, Foyer A (18.00 bis 21.00 Uhr). Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich hier über den Beteiligungsprozess informieren und erste Anregungen und Vorschläge einbringen. In Folge besteht die Möglichkeit in mehreren Workshops zu unterschiedlichen Themengebieten Ideen für die weitere Entwicklung des Stadtteils zu erarbeiten.

Der Nordbahnhof

Der Nordbahnhof ist im 2. Wiener Gemeindebezirk gelegen. Mit seinen 85 Hektar Fläche ist er eine der größten und bedeutendsten innerstädtischen Entwicklungs-zonen Wiens. Seine Fläche wird durch die Straßenzüge Lassallestraße, Vorgartenstraße beziehungsweise Engerthstraße, Innstraße, Dresdner Straße, Nordbahnstraße und dem Praterstern begrenzt.

Weitere Informationen zum Beteiligungsprozess unter:

www.nordbahnhof.wien.gv.at/beteiligung

Anregungen und Anfragen an: nordbahnhof @ ma21.wien.gv.at

