Karlheinz Töchterle: Kunst und Wissenschaft wieder näher zusammendenken

Wissenschafts- und Forschungsminister bei Eröffnung der Auslandskulturtagung 2013

Wien (OTS) - "Wir sollten die Kunst und Wissenschaft wieder näher zusammendenken", regte Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle bei der heutigen Eröffnung der Auslandskulturtagung 2013 an, zu der u.a. auch Staatssekretär Dr. Reinhold Lopatka, ERC-Präsidentin Dr. Helga Nowotny, ÖAW-Präsident Dr. Anton Zeilinger, OeAD-Präsident Dr. Hubert Dürrstein, Rektorin Dr. Eva Blimlinger und Rektor Dr. Gerald Bast in den Kuppelsaal der Technischen Universität Wien gekommen sind. Für die Tagung, die jährlich von der kulturpolitischen Sektion des BMeiA durchgeführt wird, wurde heuer das Motto "Wenn Wissenschaft und Kunst einander begegnen" gewählt.

Dass heute Wissenschaft und Kunst "so weit auseinander gezogen werden", lasse sich mit einem Blick in die Geschichte erklären, so der Minister. "Im späten 18. Jahrhundert sind die Wege zwischen Wissenschaft und Kunst stark auseinander gegangen." In der Geniezeit sei die "Betonung des Genialen, der Inspiration und die Abwertung der immer nötigen 'handwerklichen Basis' (griechisch téchne, lateinisch ars) derartig intensiviert worden, dass dies bis heute nachwirkt". Heute gelte es, diesen geistesgeschichtlich erklärbaren Bruch zu sehen und zu überwinden. Beiden Feldern ist jedenfalls gemeinsam, dass sie zu ihrer Weiterentwicklung sowohl des "handwerklichen" Könnens als auch der Kreativität bedürfen. Diese Gemeinsamkeit finde ihren Ausdruck im Universitätsgesetz 2002, wo die wissenschaftlichen und die Kunstuniversitäten als gleichwertig gelten, und sei auch Basis für das vom Wissenschafts- und Forschungsministerium initiierte "Programm zur Entwicklung und Erschließung der Künste" (PEEK). Als eines der ersten Länder Europas 2009 hat Österreich damit ein eigenes Programm aus der Taufe gehoben, mit dem die künstlerische Forschung gezielt gestärkt wird. Jährlich stehen rund zwei Millionen Euro zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecherin: Mag. Elisabeth Grabenweger

Tel.: +43 1 531 20-9014

mailto: elisabeth.grabenweger @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at