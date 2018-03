Freier Eintritt unter 19 wirkt: schon 3,3 Millionen BesucherInnen in den Bundesmuseen. (+ BILD)

Aktuelle Besucherzahlen belegen den Erfolg der von Bundesministerin Dr. Claudia Schmied ins Leben gerufenen Aktion.

Wien (OTS/BMUKK) - Seit 1. Jänner 2010 haben Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren freien Eintritt in die österreichischen Bundesmuseen und Nationalbibliothek. Mit Stichtag 30. Juni 2013 haben 3,252.346 Kinder und Jugendliche den freien Eintritt bis 19 Jahre in die Bundesmuseen und ÖNB genutzt. Gestern Nachmittag überreichte Kulturministerin Dr. Claudia Schmied deshalb im Wiener Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (MUMOK) symbolisch eine Urkunde für die 3,3 millionste Besucherin an die 13-jährige Helena. Helena und ihre Klasse aus der Neuen Mittelschule Leipziger Platz erhielten anschließend eine Führung durch die aktuelle Ausstellung von Albert Oehlen durch Museumsdirektorin Karola Kraus.

Im Jahr 2012 besuchten rund 950.000 junge Menschen unter 19 die Bundesmuseen, 10% mehr als 2011. Erstmals konnten im ersten Halbjahr 2013 mehr als 500.000 Kinder und Jugendliche verzeichnet werden. Das ist eine Steigerung von 8,3 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2012. Es ist eine realistische Erwartung, heuer die Eine-Million-Grenze zu "knacken". Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2009, also vor Einführung des Freien Eintritts, kann eine Steigerung von 50,9 % verzeichnet werden.

"Die Entwicklung der Besucherzahlen bei den unter 19-Jährigen belegt eindrucksvoll, dass der freie Eintritt bis 19 Jahre ein voller Erfolg ist", so Kulturministerin Dr. Claudia Schmied. " Es ist gelungen, mit der Initiative mehr Kinder und Jugendliche für unsere kulturellen Schätze zu begeistern. Insgesamt haben mehr als 3,3 Millionen Kinder und Jugendliche seit 2010 die österreichischen Bundesmuseen besucht. Es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, speziell jene Kinder und Jugendlichen anzusprechen, die sonst nur schwer Zugang zu Museen finden. Dazu zählen einerseits Kinder und Jugendliche aus den Bundesländern, die über Projekte wie die Wienwoche Kontakt zu den Bundesmuseen finden können. Zum anderen solche mit Migrationshintergrund, die ich für die Kultur ihrer neuen Heimat interessieren möchte. Museen sollen als Orte des Lernens (wieder)entdeckt werden. Dabei soll Lernen - ganz im Sinne moderner Kulturvermittlung - mit Spaß, Aktivität und interaktive Beteiligung verbunden sein."

Auch die GesamtbesucherInnenanzahl hat sich nach dem Rekordjahr 2012 im ersten Halbjahr 2013 sehr erfreulich entwickelt. Bei einer Steigerung von 1,5 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2012 haben von Jänner bis Juni 2013 knapp 2,2 Millionen BesucherInnen das attraktive Angebot der Bundesmuseen und ÖNB genutzt.

"Ich freue mich, dass der/die 3,3 Millionste BesucherIn U19 heute im mumok begrüßt werden konnte.", so Karola Kraus, Direktorin mumok. "Im mumok wird Kunstvermittlung für alle Altersstufen groß geschrieben. Für Kinder und Jugendliche bieten wir ein breites Angebot an - vom KinderkunstTransporter über Workshops für Kinder ab 4 Jahren bis zum mumok Kinderclub, der nach nur zwei Jahren seines Bestehens 1300 Mitglieder zählt. Auch die Jugendlichen haben mit Overpainted im mumok einen eigenen Club und setzen sich in Workshops mit zeitgenössischer Kunst auseinander. Schulen werden bei ihrem Besuch hier im Haus, so wie heute, intensiv begleitet. Zu jeder Ausstellung entwickelt das Team der Kunstvermittlung spezielle Angebote für alle Schulstufen und stellt Materialien für den Unterricht bereit, die auch unabhängig vom Museumsbuch verwendet werden können.", so Kraus weiter.

