Stronach/Nachbaur: ORF greift manipulativ in den Wahlkampf ein

"Bewusste Weglassung des nachfolgenden Gespräches manipulativer Eingriff des ORF in den Wahlkampf!" "Bewusste Weglassung des nachfolgenden Gespräches manipulativer Eingriff des ORF in den Wahlkampf!"

Wien (OTS) - Die Listenzweite des Team Stronach, Dr. Kathrin Nachbaur, kritisiert den ORF für "einen manipulativen Eingriff in den laufenden Wahlkampf". Der ORF hat bewusst nur einen 50-Sekunden-Ausschnitt gewählt, der so wirkt als würde die Todesstrafe in das Parteiprogramm des Team Stronach aufgenommen werden. Dr. Nachbaur: "Was man nicht sieht und hört, ist entscheidend: es gab eine Diskussion zwischen mir und Frank Stronach. In dieser Diskussion spreche ich mich ganz klar gegen die Aufnahme der Todesstrafe in das Parteiprogramm aus und erkläre Frank, dass die Todesstrafe in unserem europäischen Kulturkreis nichts verloren hat. Frank hat das anerkannt und gesagt, dass er auf mich hört und die Todesstrafe selbstverständlich nicht in das Parteiprogramm kommt. Warum zeigt der ORF das nicht in diesem Clip? Die bewusste Weglassung des nachfolgenden Gespräches ist ein manipulativer Eingriff des ORF in den laufenden Wahlkampf und verfolgt das Ziel, dem Team Stronach zu schaden. Das ist eine klare Verletzung des öffentlich-rechtlichen Auftrages. Ich fordere den ORF daher auf, auch die nachfolgende Passage zugänglich zu machen, um den Menschen einen klaren Blick auf die Situation zu geben!"

Abschließend stellt Dr. Nachbaur fest, dass "dies eine Privatmeinung von Frank Stronach ist, die von den Landesobleuten, dem Klubobmann und auch mir nicht geteilt wird."

