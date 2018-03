BZÖ-Grosz: "Stronach offenbar endgültig durchgeknallt!"

"Will Magna-Gründer nun mit elektrischen Stühlen ein Geschäft machen?"

Wien (OTS) - Heftige Kritik an der Forderung von Frank Stronach, die Todesstrafe einzuführen, kommt heute von BZÖ-Justizsprecher Abg. Gerald Grosz. "Stronach ist jetzt offenbar endgültig durchgeknallt. Man merkt, dass sich der Steuerflüchtling Stronach zu oft in den Staaten aufhält, sonst hätte er bemerken müssen, dass wir seit Jahrzehnten andere humanitäre Standards in unserem Rechtssystem haben. Faymann und Spindelegger sollen umgehend klarstellen, ob sie mit einem solchen Narren überhaupt koalieren wollen", so Grosz in einer angemessen knappen Reaktion.

