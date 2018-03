Sprechstunde mit LTVP Hagen in Langenegg

Möglichkeit zum Gespräch mit LTVP Hagen

Langenegg (OTS/VLK) - Am Mittwoch, 11. September 2013, wird Landtagsvizepräsident Ernst Hagen von 17.00 bis 18.00 Uhr im Gemeindeamt, in Langenegg eine öffentliche Sprechstunde abhalten. Bei der Sprechstunde können dem Landtagsvizepräsidenten auch alle allgemeinen und persönlichen Probleme unterbreitet werden.

Landtagsvizepräsident Ernst Hagen will im Rahmen seiner Tätigkeit vor allem mit der Bevölkerung direkt in Kontakt treten. Wenn Sie also Fragen oder auch Interventionen haben, nutzen Sie diese Gelegenheit. Bei der Sprechstunde können dem Landtagsvizepräsidenten aber auch alle allgemeinen und persönlichen Probleme unterbreitet werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespressestelle Vorarlberg

Tel.: +43 (0) 5574/511-20135

presse @ vorarlberg.at

http://www.vorarlberg.at/presse



+43 (0) 664/62 55 668

+43 (0) 664/62 55 667