Rainhard Fendrich im großen FIRST-Exklusivinterview

Der Austropop-Star über seine zerbrochene Ehe.

Korrektur zu OTS_20130904_OTS0245

Wien (OTS) - Das Magazin FIRST bringt in seiner neuen, morgen, Donnerstag, erscheinenden Ausgabe ein Exklusivinterview mit Rainhard Fendrich: "Ich denke nicht an Scheidung, das ist jetzt kein Thema." Der Austropop-Star sagt, warum es zur Trennung von seiner Frau Ina kam: "Nach der Geburt unseres Sohnes Julius war klar, dass sich die Ina etwas anderes vom Leben erwartet als ich. Eine Familie, einen Mann, der viel mehr zu Hause ist, als ich das durch meinen Beruf sein kann. Man drängt die Probleme lange weg, aber irgendwann kommt das Erkennen: es geht so nicht mehr weiter ... wir haben beide etwas Besseres verdient."

Eine Chance auf eine Neuauflage der Beziehung gibt es, so der Liedermacher, nicht: "Es ist beendet, wir arbeiten an einer Freundschaft."

Außerdem bekennt Fendrich: "Ich gebe zu, dass ich kein einfacher Partner bin. Ich kann über einen längeren Zeitraum schweigsam sein und ich gehe auch gern allein auf Reisen. Das kommt ja ebenfalls bei Frauen eher nicht so gut an."

Weiters spricht Fendrich u. a. über seine Erlebnisse in Indien, verrät, warum ihn das Fernsehen nicht mehr interessiert, sagt, warum er nicht Psychiater wurde - und warum er für die Einführung der Wahlpflicht ist.

Überdies u. a. in der FIRST-Septemberausgabe:

Hollywood-Drehbuchautor Peter Morgan im großen Interview über seinen Niki-Lauda-Film "Rush", Alexander Pschill über seine Rolle als Kriminalpsychologe in der neuen ORF-Serie "Janus". Und Hannes Androsch sagt, warum Österreich nicht fit für die Zukunft ist.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Meister, CR FIRST, Tel. 01/213 12/1570