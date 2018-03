Agrar-Landesrat Hiegelsberger: "Landwirtschaft ist Bestandteil einer funktionierenden Volkswirtschaft!"

Linz (OTS) - Bei der Eröffnung der Int. Landwirtschafts-Messe in Ried im Innkreis forderte Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger gesicherte Rahmenbedingungen der GAP 2014 - 2020: "Die GAP bedeutet viel für unsere Landwirte. Die Mittel für die Landwirtschaft sind notwendig, um die Gesamtverantwortung weiter tragen zu können. Die Bäuerinnen und Bauern sind ein zentraler Teil einer funktionierenden Volkswirtschaft. Dies bedeutet leistbare und hochwertige Lebensmittel sowie den Erhalt unserer Kulturlandschaft."

"Die Landwirtschaftsmesse Ried ist Zeit und Ort für eine Standortbestimmung der Landwirtschaft. Die Messe ist Zeichen für die Einbettung der Bäuerinnen und Bauern in die Wirtschaft. Sie ist ein Gradmesser dafür, wie unsere Landwirtschaft dasteht und damit ein Spiegel für einen bedeutenden Wirtschaftszweig in Österreich. Die Landwirtschaft präsentiert sich hier in Ried im Innkreis hochmodern, produktiv und innovativ - ein Wirtschaftszweig der weit über den Agrar-Sektor hinaus wirkt", so Hiegelsberger weiter. Dies zeigen zudem die zahlreichen Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland. "Landwirtschaft sind nicht nur Bauernhäuser, Stallungen, Silos, Wiesen und Äcker, und Bauersleute, die die Landschaft sauber und die Umwelt in Ordnung halten. Landwirtschaft ist auch ein Wirtschaftszweig. Und der kann seine Aufgaben für Land und Gesellschaft nur erfüllen, wenn es produzierende Bauernhöfe gibt", betont Hiegelsberger.

Kritische Worte fand der Agrar-Landesrat für die Diskussion rund um Pflanzen- und Tierschutz: "Diese Diskussionen finden jenseits der Lebenswirklichkeit statt. Die Bäuerinnen und Bauern werden kritisiert, obwohl sie sich an die Gesetze halten", erklärt Hiegelsberger. Im Tierschutz beispielsweise halten sich die Bauern an die strengen Gesetze und es sind ausschließlich geprüfte und zugelassene Mittel in Verwendung." Der österreichische Lebensmittel-KODEX ist in Europa an der Spitze und liegt weit über den Qualitäts-Bestimmungen der EU. Dies fordern die Konsumenten auch ein", erklärt Hiegelsberger. Und weiter: "Dazu gehören biologische Landwirtschaft, Verzicht auf bestimmte Produktionstechnologien und -mittel sowie tiergerechte Haltungsformen."

"All diese Diskussionen und das Schlechtmachen der Landwirtschaft wirken gegen die Wertschöpfung und damit nachhaltig gegen die österreichische Volkswirtschaft. Die Bäuerinnen und Bauern wollen die Menschen versorgen, egal ob sie sich vegetarisch, vegan oder mit Fleisch ernähren. Egal ob Bio oder konventionell", so der Agrar-Landesrat weiter.

"Wer hochwertige und gesunde Lebensmittel will, muss hinter einer Chancengleichheit für die heimischen Bäuerinnen und Bauern stehen", ist Hiegelsberger überzeugt. "Dafür brauchen unsere Landwirte gerechte Preise und Konsumenten, die hinter den heimischen Lebensmittelproduzenten stehen. Nur dann können wir auch weiterhin sichere und hochwertige Lebensmittel produzieren. Denn der Feinkostladen unserer heimischen Produkte kann sich in ganz Europa -ja, weltweit - sehen lassen und ist nachgefragter denn je", stellt der Agrar-Landesrat fest.

"Ländliche Entwicklung kann somit niemals ohne intensive Landwirtschaft funktionieren. Landwirtschaft bedeutet eine Wechselwirkung mit wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Leben sowie landwirtschaftlicher Investitionen am Land", betont Hiegelsberger. "Es geht darum, dass die Bäuerinnen und Bauern ein gerechtes und lebenswertes Einkommen erzielen können - auch im Sinne der Wertschöpfung im Land."

