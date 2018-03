88 Prozent der Österreicher sind stolz auf unsere Alpen

Landesrat Schwärzler fordert erneut klare Entscheidung in der Alpflächenregelung ein

Bregenz (OTS/VLK) - Eine vom Lebensministerium in Auftrag gegebene Umfrage zeigt auf, dass die Österreicherinnen und Österreicher stolz auf die bewirtschafteten Alpen sind und die Naturvielfalt der Alpen schätzen. Landesrat Erich Schwärzler nimmt das zum Anlass, erneut auf eine klare Lösung in Sachen Alpflächenregelung zu drängen.

88 Prozent der Befragten sind stolz auf die Alpen und sogar 94 Prozent sind der Meinung, dass die Leistungsabgeltungen für die Alpwirtschaft notwendig und wichtig sind. Ebenso geht aus der Umfrage klar hervor, dass die Alpprodukte von eine besonderer Qualität sind und klar gekennzeichnet werden müssen. Landesrat Schwärzler: "Die Alpen haben somit einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung, sind sie doch der Sehnsuchtsraum sowie der Ort der Stille, der Gesundheit und der persönlichen Kraftquelle."

Bei bei der Alptagung in Salzburg hat Landesrat Schwärzler von Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich eingefordert, dass für die Alpflächenregelung endlich eine klare Entscheidung zu treffen ist, damit die Alpbauern wieder Sicherheit bekommen. Schwärzler wird diese Forderung auch beim agrarpolitischen Herbstauftakt am Donnerstag, 5. September, in Ried stellen und erwartet sich, dass für die Alpflächen-Kontrollen im Jahr 2013 Klarheit im Interesse der Naturvielfalt und der Alpbauern getroffen wird.

