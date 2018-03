Wagentruppe Treibstoff aus Martin-Gaunersdorfer-Gasse polizeilich geräumt

Stadt Wien ist Desinteressiert. Wagenleben ist nun Straßenleben

Wien (OTS) - Mehr als 20 Plätze musste die Wagentruppe Treibstoff in den letzten drei Jahren verlassen. Der letzte Platz in der Baldassgasse, der gemietet war und den Wiener Linien gehört, musste nach etlichen Repressalien von FPÖ Hetze bis hin zu diversen Amts Kontrollen, wie Bauamt, Hygieneamt, Jugendamt und weitere, die allesamt keine Verstoße feststellen konnte, verlassen werden.

"Nachdem von uns in den letzten Jahren etliche Versuche unternommen worden waren mit der Stadt Wien in einen Dialog zu treten, erwarten wir jetzt, dass die Stadt einen Schritt auf uns zu macht" betont die Wagenbewohnerin Stefana Wild und fährt fort: " Wir haben keine andere Möglichkeit gesehen, als den Platz in der Martin-Gaunersdorfer-Gasse. zu besetzten und sehen diesen Weg auch als legitimes Mittel im Kampf gegen profitorientierte Stadtplanung und für leitbares Wohnen. Sollte uns die Stadt keinen annehmbaren (Wagen)Platz zu Verfügung stellen, werden wir auf der Straße parken und weiterhin Grundstücke besetzten müssen."

Mercedes Roth beschreibt das Vorgehen der Polizei folgendermaßen:

"Uns wurde eine Verordnung vorgelesen, laut Polizei hätten wir eine Stunde Zeit um den Platz zu räumen. Obwohl wir zugestimmt hatten, den Platz zu verlassen, wurde das Tor ausgehebelt, alle anwesenden Personen perlustriert, der Platz durchsucht, es wurde in unsere Wägen, sprich in unseren Privaträumlichkeiten fotografiert. Nichtsdestotrotz werden wir uns weiterhin dafür einsetzten in unseren Wägen an einem selbstbestimmten Platz in Wien leben zu können.

