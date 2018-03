Mit Sky die beste Football-Liga der Welt erleben: Die NFL live auf SPORT1 US HD

Bis zu sieben Partien pro Spieltag live bei Sky

Zusätzlicher Bonuskanal bietet erstmals die Möglichkeit, parallel stattfindende Spiele am Sonntagabend live zu übertragen

Das Warten hat ein Ende: Ab Donnerstagnacht fliegt in der stärksten American-Football-Liga der Welt das Lederei wieder. Eröffnet wird die Saison 2013/14 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag traditionell vom Titelverteidiger. SPORT1 US HD berichtet ab 2.30 Uhr live vom Duell zwischen Super-Bowl-Champion Baltimore Ravens und den Denver Broncos, die in diesem Jahr zum Kreis der Titelfavoriten zählen. Am 1. Spieltag können Football-Fans mit Sky auf SPORT1 US HD insgesamt acht Partien live erleben.

Seit 1. August ist SPORT1 US HD via Satellit mit Sky empfangbar, zum Start des Senders in Österreich und Deutschland in HD. An jedem Spieltag berichtet SPORT1 US HD auf fünf regelmäßigen Sendeplätzen live aus der NFL: In der Nacht auf Freitag, zu zwei Anstoßzeiten am Sonntagabend, in der Nacht auf Montag und in der Nacht auf Dienstag. Sky bietet darüber hinaus die Möglichkeit, auf einem zusätzlichen Bonuskanal zu beiden Sonntagabendzeiten jeweils ein zweites parallel stattfindendes Einzelspiel live zu sehen. Dieser Service steht exklusiv bei Sky zur Verfügung.

Nach der Regular Season dürfen sich Football-Fans auf Live-Übertragungen aus den NFL Playoffs sowie des am 2. Februar in New York stattfindende Super Bowls freuen. Darüber hinaus wird SPORT1 US HD auch am 26. Januar auch den Pro Bowl aus Hawaii live übertragen.

Die Live-Übertragungen auf SPORT1 US HD sind mit deutschem und/oder englischem Original-Kommentar verfügbar. Die deutschen Kommentatoren sind Florian Berrenberg, Günter Zapf und Jan Stecker.

Der 1. Spieltag live bei Sky auf SPORT1 US HD:

Donnerstagnacht, 2.30 Uhr: Denver Broncos - Baltimore Ravens

Sonntag, 19.00 Uhr: News Orleans Saints - Atlanta Falcons

optional: Buffalo Bills - New England Patriots

Sonntag, 22.20 Uhr: San Francisco 49ers - Green Bay Packers optional: St. Louis Rams - Arizona Cardinals

Sonntagnacht, 2.25 Uhr: Dallas Cowboys - New York Giants

Montagnacht, 1.05 Uhr: Washington Redskins - Philadelphia Eagles Montagnacht, 4.20 Uhr: San Diego Chargers - Houston Texans

