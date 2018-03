SP-Deutsch: ÖBB darf nicht verscherbelt werden! Da fährt die Eisenbahn drüber!

Wiener SPÖ-Landesparteisekretär übt scharfe Kritik am ÖVP-Wunsch, Volksvermögen an Stronach zu verschachern

Wien (OTS/SPW) - Als "dreist" bezeichnete am Mittwoch der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch den zum wiederholten Mal geäußerten Vorschlag von ÖVP-Obmann Michael Spindelegger, die ÖBB an Mitbewerber Frank Stronach zu veräußern. "Soll das womöglich eine Vorleistung zu einer Koalition Schwarz-Blau-Stronach sein?", fragte Deutsch. "Schließlich liebäugeln recht viele in der Volkspartei mit solch einer Variante. Ein absolutes Horrorszenario", stellte er fest. "Die österreichische Bahn wird jedenfalls mit der SPÖ sicher nicht verscherbelt. Da fahrt die Eisenbahn drüber!", betonte der Landesparteisekretär.****

"Die ÖBB sind für den Standort Österreich von größtem Wert. Internationale wie nationale UnternehmerInnen schätzen die ÖBB als Transportmittel. Die Fahrgäste zeigen ebenfalls eine hohe Zufriedenheit. Das sind alles Assets, die wir mit Sicherheit nicht aufs Spiel setzen", stellte er klar. Noch wichtiger: "Die ÖBB bieten Arbeitsplätze für rund 40.000 Menschen. Nicht einen einzigen Job werden wir wegen Spindeleggers Tagträumereien riskieren!"

"Wohin eine Bahnprivatisierung führt, haben wir ja am Beispiel England gesehen: Teurere Tickets, Auflassung wichtiger, für die privaten Betreiber unrentabler Strecken, weniger Fahrgastservice, Unpünktlichkeit und Chaos", erinnerte Deutsch an das Negativbeispiel aus dem Vereinten Königreich. "In diese Richtung werden wir unsere Power-Lok ÖBB nicht lenken. Im Gegenteil, die operativen Zahlen weisen in die richtige Richtung. Auch wird die Beliebtheit der Bahn in Zeiten, wo die Menschen auf Klimaschutz größten Wert legen, immer größer!" Der Personentransport gehöre außerdem zur Daseinsvorsorge. Deutsch: "Was die meisten Wienerinnen und Wiener von der Privatisierung halten, haben sie nachdrücklich bei der Wiener Volksbefragung im Frühjahr 2013 ausgedrückt. Nämlich gar nichts!"

"Kein Verschachern von Volksvermögen!", untermauerte er nochmals. "Und am allerwenigsten an Herrn Stronach, dessen spontane Launen womöglich dazu führen würden, dass die Franz Josefs-Bahn in Frank Stronach-Bahn umbenannt werden muss", ging der SPÖ-Landesparteisekretär auf "des Milliardärs Eigenheiten" ein.

Abschließend hat Deutsch eine weitere Erklärung für das abermalige ÖVP-Angebot parat: "Spindelegger dürfte nun klar sein, dass sein ÖVP-Wahlkampf völlig misslungen ist. Der Zug ist für den ÖVP-Chef wohl schon abgefahren!", schloss Deutsch. (Schluss) ah

