Green Building Group - Auf Wachstum eingestellt

Kapitalerhöhung beim Holz-Fertighausbauer Green Building Group ("GBG") mit den Marken Hanlo, Bau mein Haus, Lumar und Libella.

Graz (OTS) - Der Haupteigentümer H.I.G. Capital und weitere Gesellschafter setzen mit Unterstützung der österreichischen Hausbank und einem erweiterten Management ein klares Signal an die wachsenden Märkte der eigenen Standorte in Österreich, Deutschland, Slowenien, Italien und der Schweiz.

Nachdem der harte Winter die Wachstumspläne der gesamten Fertighausbranche im 1. Quartal behindert hat, verspürt die GBG in den vergangenen Monaten eine deutliche Nachfrage in allen Märkten für hochwertiges Bauen in nachhaltiger Holzbauweise. Um das sich abzeichnende Wachstum 2013/2014 operativ zu unterstützen haben die Eigentümer der GBG deren Kapitalstruktur aktuell deutlich gestärkt und die Geschäftsleitung der Gruppe erweitert.

Neben Dr. Wolfgang Marka als Geschäftsführer Vertrieb sind nunmehr Alan Greenshields für Strategie & Organisation sowie operativ für Deutschland & Schweiz, Marko Lukic als Geschäftsführer Technik sowie operativ für Österreich, Slowenien & Italien und Helmut Riske als CFO für die kaufmännische Leitung der GBG zuständig.

Gemeinsames Ziel ist die bisherigen Ergebnisse in technischer Qualität, operativer Profitabilität und strategischem Wachstum weiter zu verbessern. Die künftigen Bauherren sollen mit HANLO, BAU MEIN HAUS und LUMAR ihre Hausträume von "grünem" Bauen zu transparenten Kosten verwirklichen. Die Erfahrung aus 40 Jahren europaweit gebauten Fertighäusern aus Holz für hohe Kundenansprüche wird grenzüberschreitend von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den eigenen Werken weiter entwickelt. Zu dieser strategischen Ausrichtung erläutert der Geschäftsführer Alan Greenshields:

"Uns ist besonders wichtig, den gleichbleibend hohen Qualitätsanspruch langfristig zu gewährleisten und dabei individuelle Wünsche der Kunden umzusetzen. Daher fertigen wir ausschließlich in unseren eigenen Werken auf der Basis finanzieller Stabilität der GBG."

Weitere Details auch für Bauherren und Lieferanten im aktuellen Internetauftritt www.greenbuildinggroup.eu

Facts zum Hauptgesellschafter:

H.I.G. Capital mit Sitz in den USA und europaweiten Niederlassungen in London, Hamburg, Madrid und Paris verwaltet derzeit ein Kapital von mehr als Euro 8.5 Milliarden und ist einer der größten und aktivsten Beteiligungsunternehmen für mittelständische Investitionen weltweit. H.I.G. Capital ist ausschließlich auf die Finanzierung kleiner und mittelgroßer gut geführter Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen fokussiert. www.higcapital.com

