NEWS - Prozessstart für größtes Hypo-Schadenersatzverfahren fixiert

Bank klagte Ex-Aktionäre und frühere Manager wegen Sonderdividende von 50 Millionen Euro. Erste Verhandlung für 24. Februar 2014 anberaumt.

Wien (OTS) - Wien. (OTS) - Es ist der bisher größte - und für manche Beobachter auch juristisch komplexeste - Schadenersatzprozess in Zusammenhang mit dem Hypo-Skandal. Wie NEWS erfahren hat, startet das Monsterverfahren um eine 2008 ausbezahlte 50 Millionen Euro schwere Sonderdividende und um den Verkauf der früheren Beteiligungssparte Hypo-Consultants am 24. Februar 2014. Am Landesgericht Klagenfurt wurde ein umfassender Prozessfahrplan festgelegt. Bereits jetzt fixierte das Gericht Verhandlungstage bis in den Oktober des kommenden Jahres hinein.

Die Hypo behauptet in ihrer Klage, die Sonderdividende wäre zu Unrecht ausbezahlt worden. Empfänger waren die Hypo-Mitarbeiterstiftung, die Bank Burgenland, die Kärntner Landesholding und eine Firma rund um den früheren Hypo-Investor und Bankchef Tilo Berlin. Neben diesen ehemaligen Aktionären hat die Bank auch zahlreiche Ex-Manager und frühere Aufsichtsräte im Visier -außer Berlin unter anderem auch Ex-Bank-Boss Wolfgang Kulterer sowie Grawe-Chef Othmar Ederer. Insgesamt gibt es dreizehn Beklagte. Alle bestreiten sämtliche Vorwürfe.

Der Prozessstart ist bereits zweimal verschoben worden. Nach einer längerfristigen Erkrankung der ursprünglichen Richterin dürfte AnfangNovember ein neuer Vorsitzender das Verfahren offiziell übernehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Sekretariat NEWS

Chefredaktion

Tel.: (01) 213 12 DW 1103