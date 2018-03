Pfizer im internationalen Einsatz gegen Pneumokokken-Erkrankungen

Abkommen zur Lieferung von 740 Millionen Impfdosen in Entwicklungsländer

Wien (OTS) - Pfizer verlängerte Ende Juli 2013 einen bestehenden Vertrag über die Lieferung seines Pneumokokken-Impfstoffes für Kinder in die ärmsten Länder der Welt. Bis 2025 werden von Pfizer, in Zusammenarbeit mit der globalen Allianz für Impfstoffe und Immunisierung (GAVI-Alliance) und im Rahmen des Advance Market Commitment-Programms, insgesamt 740 Millionen Impfdosen zu einem stark reduzierten Preis (kostengünstig) zur Verfügung gestellt. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Prävention von Pneumokokken-Erkrankungen in Entwicklungsländern geleistet, welche zu den häufigsten Ursachen von Todesfällen bei Kindern unter 5 Jahren weltweit zählen.(1)

Pfizer unterstützt AMC Pneumokokken-Projekt bis 2025

Pfizer sicherte dem Advance Market Commitment (AMC) Programm erstmals im Jahr 2010 seine Unterstützung zur Prävention von Pneumokokken-Erkrankungen zu, erweiterte diese 2011 und verlängerte sie mit Juli 2013 erneut. Bis 2025 werden damit insgesamt 740 Millionen Dosen des Pneumokokken-Impfstoffes für Säuglinge und Kleinkinder in Entwicklungsländern zu einem stark reduzierten Preis (kostengünstig) zur Verfügung gestellt. "Das AMC-Projekt schafft einen besseren Zugang zu Impfstoffen für die ärmsten Länder der Welt und will damit die Gesundheit weltweit verbessern. Gerade Impfungen haben eine nachhaltige Wirkung auf die Gesundheit und wir sind stolz darauf, dass wir einen Beitrag zur Vermeidung von tausenden potenziellen Todesfällen durch gefährliche Pneumokokken-Erkrankungen leisten können und das AMC-Programm langfristig unterstützen", so Dr. Robin Rumler, CEO von Pfizer Austria.

Das Advance Market Commitment (AMC)

Das Advance Market Commitment ist ein öffentlich-privates Finanzierungsprogramm, das entwickelt wurde um in den ärmsten Ländern der Welt Impfstoffe zu einem erschwinglichen Preis zur Verfügung zu stellen und einen stabilen Lieferfluss zu gewährleisten. Verwaltet wird dieses Programm von der GAVI-Alliance, die sich dafür einsetzt, das Leben von Kindern durch den vereinfachten Zugang zu Impfungen zu retten.

Teilnehmende Hersteller verpflichten sich im Rahmen des AMC Programmes ihren Impfstoff langfristig zu einem stark reduzierten, festgelegten Preis (kostengünstig) zu liefern. Im Gegenzug erhalten die Hersteller aus einem durch Spenden finanzierten Fond finanzielle Mittel, um weiter in die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen sowie die Erweiterung von Produktionskapazitäten zu investieren. Die Verteilung an die einzelnen Entwicklungsländer koordiniert das Kinderhilfswerk der UNICEF. Weitere Informationen finden Sie unter www.gavialliance.org

Impfstoffe gegen Pneumokokken-Infektionen

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zählen Pneumokokken-Infektionen bei Kindern unter fünf Jahren zu den häufigsten durch Impfung vermeidbaren Todesursachen . Bedingt durch schwache Abwehrmechanismen kann das Bakterium Streptococcus pneumoniae zu Blutvergiftung, Hirnhaut- und Lungenentzündungen führen. Impfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen.

Pfizer - Gemeinsam für eine gesündere Welt

Pfizer erforscht und entwickelt moderne Arzneimittel für alle Lebensphasen von Mensch und Tier. Mit einem der höchsten Forschungsetats der Branche setzt Pfizer, mit Hauptsitz in New York, neue Standards in verschiedenen Therapiegebieten wie beispielsweise Entzündungskrankheiten, Krebs, Schmerz oder bei Impfstoffen. Weltweit arbeiten bei Pfizer rund 90.000 Mitarbeiter daran, Krankheiten zu heilen, zu lindern oder vorzubeugen. Pfizer ist in über 80 Ländern mit Niederlassungen präsent und erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von rund

59 Milliarden US-Dollar.

In Österreich gliedert sich das Unternehmen in zwei Geschäftsfelder: Rezeptpflichtige Medikamente und rezeptfreie Produkte. Das Produktportfolio umfasst innovative Originalpräparate und patentfreie Produkte einschließlich Generika. Pfizer Corporation Austria ist ein wichtiger Partner der medizinischen Forschung und Entwicklung in Österreich. Um mehr über unseren Einsatz zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.pfizer.at.

(1) World Health Organization (WHO). 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. WHO Position Paper. Wkly Epidemiol Rec. 2008;83(42):373-384.

Rückfragen & Kontakt:

Pfizer Corporation Austria Pressekontakt

Claudia Hajdinyak

Senior Communications Manager Public Affairs

Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H.

Tel.: 0043 1 521 15 - 856

Mobil: 0043 676 892 96 856

Mail: claudia.hajdinyak @ pfizer.com

Internet: www.pfizer.at

Twitter: www.twitter.com/pfizeraustria