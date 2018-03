Vereinigte Bühnen erwägen neue Musical-Halle

Wien (OTS) - Die Vereinigten Bühnen Wien erwägen die Errichtung einer eigenen Halle für das Musical. Das sagt Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny in der morgen erscheinenden NEWS-Ausgabe.Die bestehenden Häuser - Das Ronacher und das sanierungsbeddürftige Raimund Theater - wären für Erfolge, wie es sie in den vergangenen Jahren gab, "zu klein. Man rechnet also gerade nach, ob es sich lohnen würde, ein völlig neues Haus auf die grüne Wiese zu stellen".

Deutliche Worte findet Mailath zum Rücktritt des Kunsthalle-Chefs Gerald Matt, der vom Grünen Koalitionspartner erzwungen wurde, obwohl Matt bald danach von allen Malversationsvorwürfen freigesprochen wurde: "Dass das ein, zwei Jahre vor dem besprochenen Übergang mit einer Intrigen-, Verleumdungs- und Anschuldigungsgeschichte geendet hat, betrübt mich."

Außerdem lässt Mailath mit zwei Vorstößen aufhorchen: Für die Salzburger Festspiele wären "klare, zeitgemäße Strukturen" herzustellen, etwa in Form einer G.m-b.H mit nur zwei (statt bisher fünf) Emissären, einer für den Bund, einer für Salzburg.

Und die öffentliche Hand wäre mit der Finanzierung von Kunst an die Grenzen gelangt.Mailath verlangt die Besteuerung des florierenden Glücksspiels: "Wir werden nicht umhin kommen, uns zusätzliche Finanzierungsquellen zu erschließen. In Deutschland kommen 17 Prozent der Kulturfinanzierung aus Einnahmen des Glücksspiels, in England ein Drittel. Das sollten wir in Österreich uns auch überlegen. Ich wäre mit 10 Prozent zufrieden."

