Schieder und Brauner eröffnen Wirtschaftspark Breitensee

Neues Zentrum für Betriebe aus Produktion, Gewerbe und Dienstleistung - 32 Mio. Euro Investment durch Wien Holding

Wien (OTS) - Auf dem Areal eines alten Gewerbehofes in der Goldschlagstraße im 14. Bezirk ist von der Wien Holding in mehreren Etappen der neue Wirtschaftspark Breitensee realisiert worden. Am Mittwoch haben Finanzstaatssekretär Andreas Schieder und Wirtschaftsstadträtin Vizebürgermeisterin Renate Brauner gemeinsam mit Bezirksvorsteherin Andrea Kalchbrenner und der Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak das neue Zentrum für die Wiener Wirtschaft seiner Bestimmung übergeben.

"Österreich, insbesondere die Bundeshauptstadt Wien, ist ein attraktiver Standort. Das beweisen die Zahlen. In den vergangenen Jahren wurden nicht nur mehr als 100.000 Arbeitsplätze geschaffen, sondern auch 35.638 Unternehmen pro Jahr gegründet, davon allein in Wien 8.279", erklärte Finanzstaatssekretär Andreas Schieder beim Mediengespräch anlässlich der Eröffnung des Wirtschaftsparks. Zudem sei Österreich das zweitreichste Land der EU und das zwölftreichste der Welt. Daher bekräftigte Schieder: "Jetzt ist es wichtig, diesen Kurs mit sicherer Hand fortzuführen."

"Ziel unserer Wirtschaftspolitik ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Wiener Wirtschaft konsequent zu steigern und Wien als Wirtschaftsstandort zu stärken. Dazu gehört auch die Errichtung attraktiver Wirtschaftsimmobilien für die Wiener Unternehmen. Der Wirtschaftspark Breitensee ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie wir durch konkrete Projekte für Wachstum und Arbeitsplätze sorgen. Das Besondere an diesem Standort ist, dass wir hier ausgezeichnete Rahmenbedingungen für produzierende Gewerbebetriebe genauso wie für innovative, technologie- und dienstleistungsorientierte Unternehmen geschaffen haben", so Vizebürgermeisterin Renate Brauner.

32 Millionen Euro am Standort investiert

"Rund 32 Millionen Euro insgesamt hat die Wien Holding in die Revitalisierung und die Aufstockung der alten Backsteingebäude sowie die Errichtung des zentralen Neubautrakts investiert. Aktuell arbeiten und produzieren am Standort bereits 25 Unternehmen mit rund 330 ArbeitnehmerInnen. Mit dem nun eröffneten Neubautrakt stehen auf fünf Etagen weitere 10.000 Quadratmeter Fläche für Büros, Gewerbe und Handwerk zur Verfügung. Insgesamt verfügt der Wirtschaftspark Breitensee nun über eine Gesamtfläche von 25.000 Quadratmeter", erklärte Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak.

"Die Revitalisierung und der Ausbau des Wirtschaftsparks Breitensee bringt für diesen Stadtteil einen enormen Aufschwung. An diesem historischen Fabrik-Standort und in seinem Umfeld ist ein neues Viertel entstanden, in dem es sich dank der optimalen Infrastruktur angenehm arbeiten und wohnen lässt. Davon profitieren die Menschen im Bezirk genauso wie jene Unternehmen, die im Wirtschaftspark tätig sind", betonte Bezirksvorsteherin Andrea Kalchbrenner.

Starkes Innovations- und Wirtschaftszentrum

Der Wirtschaftspark Breitensee hat sich bereits während der Umbau-und Neubautätigkeit zu einem starken Innovationszentrum entwickelt. Die Verbindung von Flächenangeboten für Unternehmen aus dem Dienstleistungs- ebenso wie aus dem Produktionsbereich macht den Wirtschaftspark Breitensee zu einem Standort, der für die unterschiedlichsten Branchen attraktiv ist. Dementsprechend vielfältig ist auch der Mix an Mietern. Zahlreiche Unternehmen aus dem Grafik- und Designbereich haben ihre Büros in Breitensee eingerichtet. Auch der Medienbereich ist mit dem Wiener Stadtsender W24 und OKTO stark vertreten. Tür an Tür arbeiten höchst innovative, produzierende Betriebe. Dazu gehören zum Beispiel die Lasergruppe-Betriebe, die Medizin-Technik-Modelle aus Kunststoff produzieren, mit denen Knochen und Gewebe dreidimensional dargestellt werden können.

Erste neue Mieter bereits fix

Auch die ersten neuen Mieter, wie zum Beispiel KSB Österreich und Pluradent Austria haben bereits damit begonnen, in den neuen Trakt des Wirtschaftsparks einzuziehen. Im Rahmen der Eröffnungsfeier für den Wirtschaftspark Breitensee haben deshalb die Geschäftsführer dieser beiden Unternehmen - Alexander Wurzbacher (KSB Österreich GmbH) und Gerald Dorn (Pluradent Austria GmbH) - auch einen großen "symbolischen Schlüssel" für ihr neues Unternehmensdomizil erhalten.

Der internationale KSB-Konzern ist ein weltweit führender Hersteller von Pumpen und Armaturen sowie der entsprechenden Regelungstechnik. Diese Produkte werden hauptsächlich in der Gebäudetechnik eingesetzt, in den Bereichen Wasser und Abwässer, aber auch für besondere Werkstoffe in der Industrie, von der Petrochemie bis zur Nahrungsmittelindustrie. KSB Österreich beschäftigt 95 MitarbeiterInnen. Im Wirtschaftspark richtet KSB seine Österreich-Zentrale ein.

Ebenfalls neu im Wirtschaftspark Breitensee ist Pluradent Austria. Das Unternehmen beschäftigt 78 MitarbeiterInnen an vier Standorten in Österreich und ist im deutschsprachigen Raum einer der führenden Komplettanbieter im Dentalfachhandel. Die Palette der Leistungen reicht von der Konzeptplanung im eigenen Planungsbüro über die Fachberatung und den Vertrieb bis zur Montage aller dentalspezifischen Geräte. Alleine im Bereich der Materialbewirtschaftung hat Pluradent 64.000 Produkte gelistet.

Backsteinbau trifft auf moderne Architektur

Nicht nur das optimale Angebot für das produzierende Gewerbe bzw. für innovative Technologie- und Dienstleistungsbetriebe zeichnet den Wirtschaftspark Breitensee aus, sondern auch seine besonders attraktiven Büro- und Arbeitsflächen. Das industrielle Flair trifft auf moderne Architektur, zum Beispiel in loftartigen Werkstätten und Büroräumen mit Fensterfronten, die einen großzügigen Fernblick ermöglichen. Die Grundrissgestaltung überzeugt durch ihre offene Konzeption mit viel Raum und Licht. Die Fassade der Gebäude mit ihren kleinteiligen und farblichen Elementen verleiht den Räumen ein einzigartiges Ambiente. Beim Innenausbau wurde Wert auf hochwertige technische Ausstattung - vom innovativen Lichtkonzept bis zur Gebäudekühlung - gelegt.

Das architektonische Konzept für den Wirtschaftspark Breitensee stammt von holodeck architects. Dieses Architekturbüro ist als Sieger aus dem im Jahr 2007 durchgeführten städtebaulichen Wettbewerb hervorgegangen. Auf Basis der Wettbewerbsergebnisse wurden bei der Gestaltung des Erweiterungsbaus die Strukturen, Funktionen und Formen eines klassischen Gewerbehofes neu interpretiert. So sind neue Hofsituationen entstanden, die den Altbestand und den Neubau optimal zusammenführen. Die Freiflächen und Höfe verbessern das Arbeitsumfeld entscheidend. Altes und Neues ist hier zu einer kompakten Einheit verschmolzen.

Ausgebaut in Etappen

Der Ausbau des ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert stammenden, klassischen Gewerbehofes zum Wirtschaftspark Breitensee erfolgte in mehreren Etappen. In der ersten Bauphase wurden der Innenhof des alten Gewerbehofes entkernt, der ehemalige Fabrikschlot abgetragen sowie ein neuer Haupteingang mit einer neuen Zufahrt errichtet. In der zweiten Bauphase wurde der alte Backsteinbau schonend revitalisiert und um zwei Etagen aufgestockt. Die dritte Bauphase war der Errichtung des jetzt eröffneten Neubautrakts gewidmet. Teil des Wirtschaftsparks ist auch eine Garage mit insgesamt 243 Stellplätzen, davon mehr als 100 Volksgaragen-Stellplätze. Die Garage wurde als Tiefgarage unter dem Innenhof des Objektes gebaut. Weiters ist auf dem Areal durch die GEWOG "Neue Heimat" ein Wohnbau mit 75 geförderten Mietwohnungen errichtet worden.

