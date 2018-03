"Am Punkt Wahl Spezial" mit Sylvia Saringer: Thema: Ist Österreich "abgesandelt"?

Mittwoch, 4. September 2013, 21.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - "Österreich ist "abgesandelt!" Wirtschaftskammer-Präsident Leitl sorgt mit diesem Sager über den Wirtschaftsstandort Österreich nicht nur in der eigenen ÖVP für Aufruhr - für die anderen Parteien ist er im Wahlkampf ein gefundenes Fressen: Die Schwarzen "beschmutzen" unser Land, schimpft etwa der rote Koalitionspartner. Kaum ein Land in Europa stehe in Zeiten der Finanzkrise so gut da wie Österreich. Trotzdem kämpfen wir mit Schulden, Firmen- und Bankenpleiten, steigender Arbeitslosigkeit und Armut. Wer oder was ist dafür verantwortlich und wer hat die besten Konzepte, um das Land voranzubringen?

Darüber diskutiert Sylvia Saringer live im Studio mit Josef Cap (Klubobmann SPÖ), mit Reinhold Lopatka (Staatssekretär im Außenministerium, ÖVP), mit Herbert Kickl (stellv. Klubobmann FPÖ), mit Werner Kogler (stellv. Klubobmann Grüne), mit Josef Bucher (Klubobmann BZÖ) sowie mit Robert Lugar (Klubobmann Team Stronach). Als Analysegast ist Daniela Kittner von der Tageszeitung "Kurier" zu Gast.

Bei "Am Punkt" wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Meinungsforschungs-Tool kommt wöchentlich bei der Live-Diskussion zum Einsatz. Diese Woche ist diese Frage in der facebook-Umfrage: "Ist der Wirtschaftsstandort Österreich "abgesandelt"?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

Die Internetadressen von "Am Punkt": ATV.at/ampunkt; blog.atv.at/ampunkt; facebook.com/ampunkt; twitter.com/ampunkt

Die E-Mail-Adresse von "Am Punkt": ampunkt @ atv.at

Rückfragen & Kontakt:

ATV Privat TV GmbH & Co KG

Alexandra Damms, Leiterin Presse & PR / Pressesprecherin

Tel.: +43-(0)1-21364 - 750

alexandra.damms @ atv.at

www.atv.at