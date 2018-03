PayLife Prepaid Karten: Die MasterCard RED erstrahlt in neuem Glanz

Wien (OTS) - Bereits seit einigen Jahren erfreuen sich Prepaid Karten wachsender Beliebtheit - ein Ende dieses Trends ist nicht abzusehen. Immer mehr Menschen schätzen die Vorteile wiederbeladbarer Kreditkarten, die alle Funktionen einer klassischen Kreditkarte bieten. Die MasterCard RED ist eine wiederbeladbare Kreditkarte, die an kein Konto gebunden ist. Mit derzeit über 25.000 Karteninhabern ist sie das beliebteste wiederbeladbare Prepaid Produkt in Österreich, und kann jetzt noch mehr. Neben einem neuen, modernen Look überzeugt die MasterCard RED mit innovativen Features.

Was kann die MasterCard RED NEU

Kontaktlos: Die MasterCard RED ist mit einem Kontaktlos-Chip ausgestattet, so dass man Einkäufe bis EUR 25,- einfach schnell und sicher ohne PIN-Code Eingabe und Unterschrift bezahlen kann.

MasterCard SecureCode: Schnell und sicher online shoppen mit einem persönlichen Sicherheitscode, dem MasterCard Secure Code.

Kostenloses SMS Service: Um den besten Überblick über die eigenen Umsätze zu haben bekommt der Karteninhaber bei jeder Ladung und Bezahlung eine Info-SMS, um immer über das aktuelle Guthaben auf der Karte informiert zu sein.

Optionale Reiseversicherung: Auf Wunsch profitiert nun jeder Kunde der MasterCard RED vom umfassenden PayLife Reiseschutz mit einer Laufzeit von 5 Tagen bis 11 Monaten. So ist man auf Reisen noch besser geschützt.

Neues, frisches Design: Das neue Design der MasterCard RED mit einer Straßenkarte von New York spiegelt Unabhängigkeit, Freiheit, Reisen und Shopping wider.

"Die Prepaid Kreditkarte wird mittlerweile von immer mehr Kunden als vollwertige Kreditkarte angesehen", erklärt Peter Neubauer, Vorsitzender der Geschäftsführung von PayLife, und ergänzt: "Darum haben wir uns entschlossen, die MasterCard RED auf den aktuellsten Stand der Technik und Sicherheit zu bringen. Die MasterCard RED wird alle überzeugen, die mehr von ihrer Karte erwarten."

Maximale Freiheit bei optimaler Kontrolle

Prepaid Karten sind ideal für all jene, die gerne bargeldlos einkaufen. Dank maximaler Freiheit sind diese vorgeladenen Produkte bestens geeignet für Reisende, Online-Shopper, Jugendliche, und alle, die optimale Kostenkontrolle wollen.

Mit der MasterCard RED kann man weltweit an über 31 Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos bezahlen. Und wenn man auf Reisen doch einmal Bargeld benötigt, ist das mit der MasterCard RED auch kein Problem - Bargeldbehebungen sind an allen Geldausgabeautomaten weltweit, die mit dem MasterCard-Logo gekennzeichnet sind, möglich. Die MasterCard RED kann bequem aus der Ferne aufgeladen werden -online im Prepaid-Reload-Center, per Überweisung, oder direkt vor Ort bei über 220 Vertriebsstellen.

Sicher unterwegs mit der MasterCard RED

Das Guthaben, welches auf die MasterCard RED geladen wird, ist nicht auf der Karte gespeichert. Wenn man die Karte verliert oder sie gestohlen wird, kann man die Karte jederzeit rund um die Uhr sperren und mit einer Ersatzkarte weiter über das Guthaben verfügen.

Für sicherheitsbewusste Internet-Shopper ist die Karte ideal, denn nur was auf die Karte geladen wird, kann auch ausgeben werden.

Die MasterCard RED kostet für die Laufzeit von drei Jahren einmalig EUR 33,-, also EUR 11,- pro Jahr, und ist somit eines der kostengünstigen vollwertigen Kreditkartenprodukte auf dem Markt. Die MasterCard RED kann mit einem Guthaben von EUR 10,- bis zu EUR 5.000,- beladen werden. Die Beladung der Prepaid-Karte kostet wie bisher nur 1% der Ladesumme (mind. EUR 1,50 und max. EUR 22,-). Das Bezahlen mit der Karte ist kostenlos.

www.prepaid-karten.at

Über PayLife

PayLife als Marktführer und Nummer 1 ist die erste Wahl für bargeldloses Bezahlen in Österreich. PayLife sorgt für bequemes, einfaches und sicheres Bezahlen mit Karte und steht für Kundennähe und Innovation. Ob Karte, Bankomat-Kasse, E-Commerce oder die Elektronische Geldbörse Quick, PayLife ist Anbieter von individuellen und umfassenden Produkten für alle Bedürfnisse. Mit PayUnity ist PayLife einziger Anbieter für E-Commerce und POS-Zahlungen aus einer Hand. Im In- und Ausland bietet PayLife ihren Kunden passende Gesamtlösungen für POS-Terminals, Online-Geschäft, Prepaid- und Kreditkarten.

PayLife. Bringt Leben in Ihre Karte.

