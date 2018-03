BSA Speakers' Corner gestartet

Andere kaufen sich Ideen, der BSA entwickelt sie gemeinsam mit den Menschen

Wien (OTS) - Der BSA startete gestern die Aktion "Speakers' Corner":

An öffentlichen Plätzen in Wien wird ein Pult aufgestellt, um interessierten BürgerInnen die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen und Meinungen zur österreichischen Politik kund zu tun. BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny: "Mit dieser Initiative wollen wir in Kontakt mit der Bevölkerung treten und mit offenen Ohren auf neue Ideen hören. Dabei geht es uns nicht darum, Ideen zu kaufen, wie es manche Mitbewerber versuchen, sondern, die besten Konzepte zu finden und sie in den politischen Diskurs zu bringen."

Neben dem Präsidenten werden auch zahlreiche andere BSA-Mitglieder und -funktionärInnen vor Ort sein, um eine lebhafte Diskussion zu garantieren.

"Der BSA ist eine Diskursplattform - wir sehen es als unsere Aufgabe, gute Ideen zu fördern. Daher werden wir die besten und konstruktivsten IdeengeberInnen zu einem Gespräch mit politischen EntscheidungsträgerInnen einladen", so BSA-Generalsekretärin Olivia Weiss. Konkret werden an diesem Gespräch BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny, Bildungs- und Kulturministerin Claudia Schmied, Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Finanzstaatssekretär Andreas Schieder teilnehmen.

"Beim ersten Speakers' Corner waren schon zahlreiche interessante Beiträge zu hören, und ich bin überzeugt, dass auch die folgenden Termine höchst interessant und anregend werden", so Mailath abschließend.

Nähere Informationen, Fotos und Videos unter http://speakerscorner.bsa.at

BSA Speakers' Corner - weitere Termine:

BSA Speakers' Corner am Karlsplatz, vor der TU Wien



Datum: 9.9.2013, um 17:00 Uhr

sprich die Themen an, die Dir wichtig sind - wir bieten Dir die

Bühne dafür.



Datum: 9.9.2013, um 17:00 Uhr



Ort:

Karlsplatz

1040 Wien



Url: http://speakerscorner.bsa.at



BSA Speakers' Corner vor der Universität Wien



Datum: 16.9.2013, um 17:00 Uhr

sprich die Themen an, die Dir wichtig sind - wir bieten Dir die

Bühne dafür.



Datum: 16.9.2013, um 17:00 Uhr



Ort:

Universität Wien

Universitätsring 1, 1010 Wien



