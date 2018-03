Base Jump Worldcup in Wien: Action, Abenteuer & Adrenalin

Wien (OTS) - Vom 5. bis 7. September geht's 152 m abwärts. Schnell, stylisch und trickreich - der ProBASE WorldCUP macht Halt in Wien. Heuer für ein Showevent, nächstes Jahr als fixe Station für den World Cup. Die besten Base Jumper der Welt werden Wien rocken. Official Aftershowparty by SPLASHLINE im Elysium inklusive.

Dass Österreich eine sehr lebendige und legendäre Base Jump Szene hat, ist spätestens seit Felix Baumgartners Stratosphärensprung oder Hannes Archs Jump vom Matterhorn kein Geheimnis mehr. Den österreichischen "Legenden" der Szene folgen nun die "jungen Wilden" nach Wien. Der Wiener Donauturm ist die Homebase für einen superspektakulären Showevent. Von 5. - 7. September werden hier brandneue Wettkampfmethoden zum ersten Mal und exklusiv getestet.

Mit dabei sind die besten Base Jumper der Welt, die in Side-Events auch einige atemberaubende Stuntsprünge zeigen werden. Und das Publikum ist mitten drin, statt nur dabei. Die Papstwiese wird nicht nur der Landepunkt der Springer sein, sondern vielmehr zum Treffpunkt von Zusehern, DJ Sounds, coolen Vibes und lockerer Stimmung mutieren.

Der ProBASE Worldcup ist eine Basejumping-Organisation, bei der die weltbesten Base Jumper in diversen Sprungmodi und Wettkämpfen gegeneinander antreten. Der vorab mehrfach getestete Sprung von der 152 Meter hohen Absprungbasis vom Donauturm gilt jetzt unter den Athleten bereits als "legendär". Die Official Aftershowparty presented by SPLASHLINE mit Ö3-DJ Clemens Wagner gibt's am Samstag, 7.9. ab 21 Uhr im ELYSIUM (Wien, 1).

Pressefotos/Videos/Downloads:

www.probaseworldcup-vienna.com/presse

http://www.ots.at/redirect/probaseworldcupviennafb

www.probaseworldcup.com

Pressekonferenz:



Mittagsbrunch - Sehen Sie die Probesprünge direkt von der

Absprungbasis am Donauturm.



Anmeldung zur PK & Akkreditierungen für den Event:

presse @ probaseworldcupvienna.com



Datum: 5.9.2013, 11:00 - 13:00 Uhr



Ort:

Donauturm, Wien

Donauturmstraße, 1220 Wien



Rückfragen & Kontakt:

ProBASE Vienna, Alxingergasse 55, 1100 Wien

Infos zur Veranstaltung: 0043664 5317007 - Thomas Kenyeri

Presse- und Partnerinfos: 0043664 8163048 - Kurt Kaiser