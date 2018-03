WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Der alte Schmäh vom Nulldefizit - von Esther Mitterstieler

Konjunkturmaßnahmen allein sind nicht genug und machen kein saniertes Budget

Wien (OTS) - Was wünschen wir uns von der neuen Regierung? Entlastungen allerorts, allen voran beim Mittelstand. Lohnnebenkosten senken, in die Bildung endlich ernsthaft investieren, weg mit alten ideologischen Scheuklappen und auf geht's. Wir brauchen keine theoretischen Diskussionen um das Erreichen eines Nulldefizites, das schon mal für Jahr 2015 angepeilt und letztlich auf das Jahr 2016 verschoben wurde.

Aber 2016 werden wir es sicher schaffen, meinte Finanzministerin Maria Fekter. So schön die Zahlen sind, so wenig halten sie in der Realität stand. Denken Sie zurück an das Jahr 2001, in dem uns der damalige Finanzminister den Schmäh mit einem Nulldefizit und dem bedeutungsleeren Sager "Ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget" verkaufen wollte.

Schauen wir uns die Arbeit der Regierung an, sehen wir einen professionellen Umgang mit der Krise. Das hätte dem Kabinett Faymann anfangs keiner zugetraut. Dennoch: Konjunkturmaßnahmen allein sind nicht genug und machen schon gar kein saniertes Budget. Und dieses hängt nicht an einem Tag, sondern an jahrelanger Arbeit. Zu hoch sind wir immer noch bei Steuer-und Abgabenquote, zu lasch beim Schulden-und Bürokratieabbau.

Nun zeichnet sich vier Wochen vor der Wahl eine neue große (oder je nach Definition) mittlere Koalition ab. Plan B wäre eine zusätzliche Beteiligung der Grünen, die für Schwung sorgen könnte. Bleiben wir bei der realistischeren Variante A: Wenn Werner Faymann und Michael Spindelegger wieder miteinander regieren, sollten sie sich ein Beispiel an der Koalition in Graz nehmen. Franz Voves und Hermann Schützenhöfer haben 2010 verstanden, dass durch unnötige Streitereien nichts weiter geht und sich auf ihren Auftrag als gewählte Mandatare besonnen. Mit dem Resultat, dass eine finanziell vor dem Abgrund stehende Steiermark in vielen ökonomischen Kennzahlen an Terrain gewonnen hat. Der Rechnungshof mahnte, von 2005 bis 2012 habe die Steiermark zu sehr auf Pump gelebt, für den Bund ist es nicht anders.

Statt weiter zu streiten schneiden die Steirer jetzt trotz lokaler Widerstände in längst veraltete Strukturen rein. 2013 und 2014 soll es erstmals Ersparnisse geben, die als Rücklagen das Budget 2015 entlasten. Ob es gelingt, wird sich weisen. Aber man muss sich auf den Weg begeben - auch der Bund.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at