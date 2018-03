Joint Commission International veröffentlicht fünfte Auflage der Hospital Standards

Oak Brook, Illinois (ots/PRNewswire) - Die Joint Commission International (JCI)gibt

die

Veröffentlichung der fünften Auflage ihrer International Accreditation Standards for Hospitals bekannt. Die Standards, die für ein weltweites Publikum verfasstwurden, werden alle drei Jahre aktualisiert und widmen sich der Sicherheit und Qualität der Pflege für Patienten in Krankenhäusern und Universitätskliniken. Über 575 Gesundheitsorganisationen in 56 Ländern haben bereits die JCI-Zulassung erhalten.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130429/DC02732LOGO)



Die fünfte Auflage beinhaltet neue und grundlegend aktualisierte Standards und messbare Elemente, die zum 1. April 2014 in Kraft treten. Die Aktualisierungen sind das Ergebnis eines umfassenden Prozesses, an dem Sachverständige und Berater von JCI sowie Zielgruppen aus 16 Ländern beteiligt waren; zudem flossen die Resultate aus Befragungen der CEOs von Krankenhäusern und aus Online-Prüfungen durch Hunderte von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen mit ein. Ein 13-köpfiges, multinationales Beratungsgremium für Standardisierungsfragen (Standards Advisory Panel) - zusammengesetzt aus Ärzten, Krankenschwestern/-pflegern, Verwaltungsfachleuten und Experten für das Gemeinwohl - leitete den Überarbeitungsprozess an. Entstanden ist ein Handbuch, das einen Schwerpunkt auf dringliche Aufgaben legt, wie die Anwendung von Medizintechnologie, Integrität der Lieferkette, gute Kommunikation im Hinblick auf die Übergabe in der Pflege, den Umgang mit ansteckenden Krankheiten und die Schaffung und Aufrechterhaltung einer Sicherheitskultur.

"Die Welt der Gesundheitsversorgung hat sich in den letzten drei Jahren wesentlich verändert und das Gleiche gilt für JCI. Die fünfte Auflage wurde so gestaltet, dass sie Krankenhäusern und Universitätskliniken dabei hilft, fortlaufend ihre Anforderungen in Bezug auf Qualität und Patientensicherheit zu verbessern und sich auf die Zukunft vorzubereiten", erklärte Paul vanOstenberg, Vizepräsident für International Accreditation, Standards und Measurement der JCI.

Derzeit ist das E-Book in Englisch verfügbar. Die gedruckte Fassung soll im Oktober 2013 erhältlich sein. Übersetzungen ins Arabische, Chinesische (Kurzzeichen), Niederländische, Italienische, Japanische, brasilianische Portugiesisch, Spanische und Türkische sollen als E-Book-Version Anfang 2014 verfügbar sein.

Leiter von Krankenhäusern, die eine Akkreditierung durch JCI in Betracht ziehen, können sich auf der International Practicum on Accreditation and Quality Improvement in Seoul (2.-6. September) oder in Dubai (27.-31. Oktober) über Strategien zur Konformität informieren. Für bei der JCI akkreditierte Organisationen werden Accreditation-Update-Seminare, die der Vorbereitung für die Einhaltung der fünften Auflage dienen sollen, in Seoul vom 29.-30. August, in Singapur vom 9.-10. September, in Bangkok vom 14.-15. September, in Amsterdam vom 10.-11. Oktober und in Dubai vom 28.-29. Oktober stattfinden.

Weitere Informationen finden Sie unter store.jointcommissioninternational.org/.



Die Joint Commission International (JCI) wurde 1994 als eine Abteilung der Joint Commission Resources, Inc. (JCR), einer 100-prozentigen, gemeinnützigen Tochterfirma von The Joint Commission gegründet. Durch internationale Akkreditierung, Beratung, Veröffentlichungen und Bildungsprogramme weitet die JCI den Auftrag von The Joint Commission weltweit aus, indem sie Unterstützung zur Qualitätssteigerung in der Patientenversorgung anbietet. Die JCI assistiert u.a. internationalen Gesundheitsorganisationen, öffentlichen Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsministerien in über 90 Ländern.

