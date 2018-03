Neugestaltung der Ottakringer Straße abgeschlossen

Eröffnungsfest "OTK-STR-NEU" am 6. September 2013

Wien (OTS) - Die Ottakringer Straße zwischen dem Hernalser Gürtel und der Nattergasse ist fast 1,1 km lang. Sie verläuft durch die zwei Wiener Gemeindebezirke Ottakring (16.) und Hernals (17.) und wurde vor wenigen Wochen, nach knapp einjährigen Umbauarbeiten der MA 28 -Straßenverwaltung und Straßenbau, für den Verkehr freigegeben. Am Montag, dem 2. September 2013, präsentierte Wiens Vizebürgermeisterin Mag.a Maria Vassilakou, die Bezirkschefs des 16. und 17. Bezirks, Franz Prokop und Dr.in Ilse Pfeffer, und DI Bernhard Engleder, Leiter der MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau, die neugestaltete Straße. Gleichzeitig kündigten sie für 6. September ein großes Eröffnungsfest an, das von 14 bis 19 Uhr mit einem bunten Programm für die BürgerInnen aufwarten wird.

"Ich freue mich, dass die Ottakringer Straße in diesem Sommer ein neues Gewand bekommen hat. Und ich freue mich, dass dieses Gewand durch viele hundert Bürgerinnen und Bürger mitgestaltet wurde. Die neue Ottakringer Straße ist ein neues Stück Lebensqualität in diesen beiden Bezirken, eine Straße, in der man nun nach Herzenslust flanieren und verweilen kann", so Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. "Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MA 28 möchte ich meinen Dank für die geleistete Arbeit und die erfolgreiche, gelungene Neugestaltung aussprechen."

"Die Geschäftsleute und die Anrainerinnen und Anrainer haben bei mehreren Planungsworkshops im Vorfeld der Neugestaltung ihre Ideen und Wünsche eingebracht. Diese sind nun umgesetzt worden und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich wünsche allen Hernalserinnen und Hernalsern viel Freude mit ihrer neuen Straße und erwarte mir von der Attraktivierung der Ottakringer Straße positive Impulse für die weitere Aufwertung des gesamten Grätzels.", betonte Ilse Pfeffer, Bezirksvorsteherin des 17. Bezirks.

Der Bezirksvorsteher des 16. Bezirkes, Franz Prokop, zeigte sich angesichts der umgestalteten Ottakringer Straße erfreut: "Mehr als ein Jahr lang wurde der Umbau nach der Bürgerbefragung geplant, ebenso lange dauerten die Arbeiten selbst. Nun ist die neue Ottakringer Straße fertig: Neue gesicherte Fußgängerquerungen, dadurch auch mehr Sicherheit für Kinder auf dem Weg zu Schule und Kindergarten, weniger Lärmbelastung durch den Autoverkehr, attraktivere Haltestellenbereiche der Straßenbahnlinie 44, Aufwertung des Erscheinungsbildes der Straße, Verbesserungen für den Radverkehr sowie zusätzliche Bäume. Parallel dazu wurde die Sanierungsinitiative rund um die Ottakringer Straße in Gang gesetzt. Wir wollen in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen tätigen, Kunst und Kultur fördern, Blocksanierungen und weitere Bauprojekte anregen, die maßgeblich die Entwicklung dieses Gebietes beeinflussen sollen und die Lebensqualität für alle Ottakringerinnen und Ottakringer steigern werden."

Förderung durch die EU erleichterte Projektrealisierung

Notwendig wurde die Neugestaltung, weil eine Fernwärmeleitung verlegt werden musste. Die in Aussicht gestellten EU-Fördermittel erleichterten die finanzielle Bedeckung des rund 6,2 Mio. Euro schweren Vorhabens.

"Der Planungsprozess war sehr komplex, weil der Projektbereich im Gebiet von zwei Gemeindebezirken situiert ist und es daher galt, in Verhandlungen die oft divergierenden Vorstellungen auf einen Nenner zu bringen und die Ergebnisse aus dem BürgerInnen-Beteiligungsverfahren im Planungsprozess zu berücksichtigen", so Bernhard Engleder.

Zum anderen variiert die Breite des Straßenquerschnitts beträchtlich, und trotzdem mussten die Anforderungen von allen VerkehrsteilnehmerInnen (FußgängerInnen-Verkehr, Radverkehr, öffentlicher Verkehr, ruhender Verkehr und Individualverkehr) durchgängig realisiert werden. Das Ergebnis bringt nun Verbesserungen für alle VerkehrsteilnehmerInnen.

Mehr Platz, mehr Bäume und mehr Sicherheit

Der Gehsteig wurde an beiden Häuserfronten verbreitert und im Bereich der einmündenden Seitengassen durchgezogen. Gehsteigabsenkungen sowie taktile Blindenleitsysteme wurden ebenfalls realisiert. Durch die Verbreiterung der Gehsteige und die Errichtung von Gehsteig-Vorziehungen konnten Aufenthaltsbereiche geschaffen werden, die unterschiedlich ausgestaltet wurden, etwa mit: Pflasterungen statt Asphaltierungen, Baumpflanzungen, Trinkbrunnen, Pflanzentrögen, Sitzbänken oder Spielgeräten und ansprechenden Ausleuchtungen der Aufenthaltsbereiche.

Die bereits vorhandenen Schanigärten wurden ins Gestaltungskonzept integriert. Individualverkehr und öffentlicher Verkehr werden stadtauswärts gemeinsam geführt. Stadteinwärts erfolgt ab der Yppengasse bis zum Hernalser Gürtel eine getrennte Führung. Sämtliche Straßenbahn-Haltestellen wurden mit Wartehäuschen und Fahrgastanzeige versehen. Im gesamten Projektbereich gibt es jetzt in beiden Fahrtrichtungen einen durchgehenden Radfahrstreifen von jeweils 1 km Länge.

Grün für FußgängerInnen

Die FußgängerInnen haben breitere Gehsteige erhalten und zusätzlich verbessern nun besonders gestaltete Bereiche im Straßenraum wie gepflasterte Gehsteigvorziehungen mit entsprechendem Straßenmobiliar (Sitzbänke, Trinkbrunnen, Spielmöglichkeiten und Poller) die Aufenthaltsqualität. Rund 20 neue Bäume und Pflanzentröge säumen nach dem Umbau jetzt die Ottakringer Straße.

Damit konnte der Straßenraum auch optisch aufgewertet und der im BürgerInnen-Beteiligungsprozess sehr oft geäußerte Wunsch nach mehr Grün im Straßenraum erfüllt werden. Der gesamte Projektbereich wurde barrierefrei ausgestaltet (Gehsteigdurchziehungen in den Kreuzungsbereichen) und mit taktilen Bodeninformationen versehen.

Neue Wege für RadfahrerInnen

Eine spezielle Herausforderung war die Schaffung einer beidseitig angelegten - auch im Bereich der Haltestellenkaps - durchgängigen Radfahranlage. Die MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau hat zusammen mit den zuständigen Dienststellen der Stadt Wien einen Pilotversuch gestartet und in der Ottakringer Straße die Befahrung von Haltestellenkaps durch RadfahrerInnen zugelassen.

Derzeit sind zwei Haltestellenkaps für den Verkehr freigegeben, und eine mehrere Monate dauernde Beobachtungsphase soll zeigen, ob das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen VerkehrsteilnehmerInnen in diesen Haltestellenbereichen konfliktfrei bleibt. Eine City-Bike-Anlage in der Brestelgasse sowie acht Radabstellanlagen (jeweils vier in den Bezirken Ottakring und Hernals) runden das Angebot für die RadfahrerInnen ab.

Die bestehenden Straßenbahnhaltestellen wurden optimiert und teilweise verlegt, um gleichzeitig zusätzliche Querungsmöglichkeiten zu schaffen, sowie teilweise verbreitert und mit Fahrgastunterständen und -informationen ausgestattet.

Mehr Lebensqualität

Um die Qualitätsanforderungen für die FußgängerInnen, RadfahrerInnen und den öffentlichen Verkehr anheben zu können, war es notwendig, Stellplätze zu reduzieren. Die geplante Errichtung einer Wohnsammelgarage bzw. die bereits eingeführte Parkraum-Bewirtschaftung ließ einen gewissen Spielraum zu. Freilich wurden Ladezonen für Gewerbetreibende sowie Taxistandplätze errichtet.

Zahlen & Fakten

Bezirke: 16., Ottakring, 17., Hernals

Baubeginn: 13. August 2012

Verkehrsfreigabe: 19. Juli 2013

Restarbeiten: 29. August 2013

Kosten (brutto): ca. 6,2 Mio. Euro

Bis zu 50 % Förderung aus dem EU-Programm "Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und integrative Stadtentwicklung in Wien 2007-2013".

Beteiligte Dienststellen: MA 19, MA 21, MA 28, MA 31, MA 33, MA 42, MA 46, Wien Energie Fernwärme, Wien Energie Gasnetz

