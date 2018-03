"kreuz und quer" am 3. September: "Vertrauen in die Dunkelheit" und "Welt der Nähe"

Wien (OTS) - "kreuz und quer" - präsentiert von Doris Appel - zeigt am Dienstag, dem 3. September 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 Michael Cencigs Film "Vertrauen in die Dunkelheit" über den blinden Extrembergsteiger Andy Holzer. Um 23.10 Uhr begleitet "kreuz und quer" taubblinde Menschen durch ihren Alltag und zeigt in Jonny Roths Film "Welt der Nähe", wie sie die verlorenen oder nie entwickelten Sinne kompensieren.

"Vertrauen in die Dunkelheit: Der blinde Extrembergsteiger Andy Holzer" - Ein Film von Michael Cencig um 22.30 Uhr

"Als Blinder bin ich nie auf die Idee gekommen, nicht angewiesen zu sein." Dieser Satz des Extrembergsteigers Andy Holzer hat den Lienzer Pfarrer Bernhard Kranebitter zu einer Predigt inspiriert: "Wir sind alle aufeinander angewiesen. Wenn wir dazu stehen, entsteht Vertrauen." Auf einer Klettertour bilden Bergsteiger und Pfarrer eine Seilschaft - Metapher für menschliche Verbindung (durch das Seil), für Angewiesensein und Vertrauen (einer sichert den anderen) und für das, was man gemeinsam erreichen kann - den Gipfel.

Andy Holzer ist 47 Jahre alt - und von Geburt an blind. Sein Handicap hat ihn jedoch nicht daran gehindert, Extrembergsteiger zu werden. Sechs der Seven Summits - der höchsten Gipfel jedes Erdteils - hat er bereits erklommen. Für den Osttiroler ist das Besteigen von Bergen die beste Methode, um als Blinder die Welt zu begreifen. Und was er von der Welt begreift, gibt der gelernte Heilmasseur gerne weiter:

Indem er unerfahrene Alpinisten wie den Lienzer Pfarrer Bernhard Kranebitter in die Berge begleitet oder als vielgebuchter Vortragender versucht, Sehenden die Augen zu öffnen, Sehenden neue Perspektiven im Leben und auf das Leben zu geben.

Bereits als Kind war Andy Holzer in den Lienzer Dolomiten unterwegs. Seinen Eltern hat Andy Holzer sehr viel zu verdanken. Sie haben sich Mitte der 60er Jahre standhaft geweigert, ihn und seine ebenfalls blinde Schwester in ein Heim zu geben. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihren beiden behinderten Kindern eine möglichst normale Kindheit angedeihen zu lassen. Und Andy hat diese Chance konsequent genutzt. Er ließ sich von keiner Aktivität seiner Freunde ausschließen, ist mit dem Fahrrad ins Dorf gefahren, hat im Wald Fangen gespielt und ist im Winter über Schanzen gesprungen.

Andy Holzer hat von Kindheit an daran gearbeitet, seine Umwelt mittels aller verbleibenden Sinne so gut wie möglich wahrzunehmen:

mittels Gehörsinn, Tastsinn, Geruchsinn, Geschmacksinn - verbunden mit seinen Fähigkeiten, zu denken und zu fühlen - und zu glauben. Er will unbedingt den Eindruck vermeiden, was er erreicht hat, sei ganz einfach machbar: "Es ist immer wieder die gewisse Unbekannte, die eingreift in dein Leben. Bei mir ist es der Himmelvater, der liebe Gott. Jesus gibt mir die Chance, dass ich einfach nur ein Mensch sein darf. In dem Moment, wo du keinen Fehler machen darfst, ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass du einen machst. Wenn dir aber jemand sagt, Andy, du darfst ruhig danebenhauen, genau dann machst du keinen Fehler. Das gibt mir die Lockerheit und das Vertrauen in die Unbekannte. Der liebe Gott hat unbekannte Werkzeuge, und genau da ist die Chance für mich. Das ist eine wunderbare Kraft, und die richtet mich immer wieder auf, wenn ich hingefallen bin."

"Welt der Nähe: Wie Taubblinde ihr Leben fühle" - Ein Film von Jonny Roth um 23.10 Uhr

"Ich bin ein Röteln-Kind", sagt Anita, "und es war zu erwarten, dass ich behindert sein würde. Meine Mutter hat mich trotzdem zur Welt gebracht. Dafür werde ich ihr ewig dankbar sein. Denn ich lebe so gern." Anita ist taubblind. Sie hört und sieht so gut wie nichts. Aber sie liebt Musik. Anita legt ihre Hand auf das Klavier und nimmt die Musik über ihren Tastsinn wahr. "Das ist meine Welt", sagt sie, "die Welt, die in meinen Händen ist."

Die Welt von Taubblinden endet mit der Reichweite ihrer Hände. Denn Hören und Sehen - die Fernsinne - funktionieren nicht oder nur sehr schlecht. Taubblinde können nichts erkennen, das sich in der Ferne befindet. Sie leben in der Welt der Nähe. Zwei Jahre lang hat Jonny Roth dieses Thema recherchiert. Es begann damit, dass dem Studenten der Filmakademie die Aufgabe gestellt wurde, ein Thema zu recherchieren, das ihn persönlich wirklich interessiert. Das Thema "Taubblinde" interessierte Jonny Roth so sehr, dass er dranblieb -auch nachdem die Semesterarbeit längst abgeschlossen war. "Wenn man nicht hört und nicht sieht, was bleibt dann noch?" Diese Frage ließ den jungen Regisseur nicht los, denn "wenn diese beiden Sinne ausfallen, stellt sich die Sinnfrage in einer besonderen Schärfe."

Diese Sinnfrage hat der katholische Diakon Peter Hepp negativ beantwortet, als er damit konfrontiert wurde, taubblind zu werden. Das Leben hatte für ihn keinen Sinn mehr, und er ging in den Wald, um sich die Pulsadern aufzuschneiden. Aber dort hatte es Minusgrade, und Peter Hepp wurde klar, dass man ihn wahrscheinlich finden würde, bevor der Tod eintritt. Er nahm das als Signal von oben: "Gott hat mir diese Kälte geschickt und mir damit gezeigt, dass er für mich da war. Danach ist der Gedanke an Selbstmord für immer verschwunden."

Christa Heinemann ist die Mutter des taubblinden Michael. Sie und ihr Mann haben sich anfangs oft die Frage gestellt: "Warum wir?" Dann haben sie beschlossen, ihr Schicksal anzunehmen - "Das ist unser Leben" - und es selbst in die Hand zu nehmen. Sie gründeten gemeinsam mit anderen betroffenen Eltern das ÖHTB - einen Verein, der sich für die Belange von Taubblinden einsetzt. Heute sagt Christa Heinemann:

"Ich bin überzeugt, dass jede Schwierigkeit auch eine positive Seite hat. Und Michael musste behindert auf die Welt kommen, damit das ÖHTB gegründet wurde." Barbara Latzelsberger arbeitet für das ÖHTB als Hörblinden-Beauftragte. Sie hat Jahre gebraucht, um sich auch nur annähernd in die Lage von Taubblinden versetzen zu können. Wenn sie z. B. beobachtet, wie Michael Heinemann seine Augen dem Licht zuwendet und mit seiner Hand seltsame Bewegungen vor seinen Augen ausführt, dann vermutet sie, dass diese stereotype Bewegung für Michael eine völlig andere Bedeutung hat als für einen Hörenden und Sehenden: "Vielleicht bedeutet es für einen Taubblinden einfach Glück, es ein wenig flimmern zu sehen. Vielleicht, ich weiß es nicht."

