Bundesminister Töchterle macht das Studieren zum Hürdenlauf

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Besuchs des Wissenschafts- und Forschungsministers Dr. Karlheinz Töchterle an der Universität für Bodenkultur Wien veranstaltete die ÖH BOKU eine Protestaktion, um auf die immer hürdenreicher werdenden Studien- und Zulassungsbedingungen aufmerksam zu machen. Die Voranmeldung an der gewünschten Universität, vorverlegte Inskriptionsfristen, Einstiegsprüfungen, Studieneingangs- und Orientierungsphasen, sowie Studiengebühren stellen für Studierende unnötige Hürden für ihr Studium dar. Die neuste Idee des BMWF - die Zulassung zum Studieren an die Ansässigkeit in Österreich zu knüpfen - fügt sich in diese politische Linie nahtlos ein.

"Vier Wochen vor der Nationalratswahl nutzt Bundesminister Töchterle die größtenteils von Studierenden ausgeführte Einstiegsberatung für einen Fototermin. Es ist anmaßend, dass Dr. Töchterle auf diese Weise Studierende für seinen Wahlkampf instrumentalisiert, während die derzeitige Hochschulpolitik der Bundesregierung Studierenden das Einlösen ihres Rechtsanspruchs auf Bildung immer schwerer macht. Hohe Qualität in der Bildung an Universitäten sollte nicht von der Studierendenanzahl abhängig sein. Auch von Seiten der BOKU hätten wir uns etwas mehr kritische Distanz gewünscht." sagte Sabrina Kapus vom Vorsitzteam der ÖH-BOKU am Rande der Aktion.

