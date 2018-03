friedensflotte mirno more Presse-Einladung

Stapellauf zur "friedensflotte mirno more 2013" - "machen wir Wind für die gute Sache"

Wien (OTS) - In den 1990er Jahren wollte der Verein mirno more den Kriegshandlungen im ehemaligen Jugoslawien eine konkrete Friedensinitiative entgegensetzen. Bis heute hat die "friedensflotte mirno more" mehr als 5.000 sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen, die sonst keine Chance auf einen Urlaub hätten, eine unbeschwerte Zeit in der kroatischen Adria ermöglicht.

Gemeinsam setzen wir ein Zeichen und die Segel: Bei einem Presse-Termin um 17:30 Uhr im Rahmen des Sommerfestes stellen wir Ihnen das Projekt vor und lassen mit Kindern, die an der Friedensflotte teilnehmen werden, symbolisch kleine Schiffe zu Wasser.

Ihre Gesprächspartner sind:

Stadträtin für Gesundheit und Soziales: Mag. Sonja Wehsely

Erster Wiener Landtagspräsident: Prof. Harry Kopietz

Botschafter für Kroatien: Exzellenz Gordan Bakota

Botschafter für Slowenien: Exzellenz Aleksander Gerzina

Botschafter-Geschäftsträger a.i. für Serbien: Exzellenz Goran Bradic

Botschafterin für Bosnien: Exzellenz Dr. Tanja Milasinovic Martinovic

Dreifache Sportlerin des Jahres: Mirna Jukic

Vorstand und Obmann friedensflotte: Dr. Michael Fuchs

17:30 Uhr: Pressetermin mit Film- und Fotomöglichkeit

18 Uhr: friedensflotten Sommerfest



Nach dem "Stapellauf" freuen wir uns, ab 18:30 Uhr mit Ihnen bei

kühlen Drinks, Fingerfood und prominenten Gästen zu plaudern. Die

Ehrengäste und VIPS stehen dann auch für Interviews zur Verfügung.



Datum: 4.9.2013, um 17:30 Uhr



Ort:

Inselinfo auf der Donauinsel MA 45 Inselinfo, Donauinsel

von der Hauptbrücke ca. 350 m stromabwärts

Donauinsel, 1220 Wien



