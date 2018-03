Tollpatschige Kinder sehen oft nur schlecht!

Wien (OTS) - Viele Kinder sehen schlecht, ohne dass es die Eltern überhaupt bemerken. Den Kindern fällt es erst recht nicht auf, denn sie kennen kein anderes Seherlebnis. "Beinahe jedes dritte Schulkind sieht schlecht", weiß KommR Anton Koller, MSc, Fachgruppenobmann der Gesundheitsberufe Wien. Vor dem Schulstart sollte man deshalb unbedingt einen Sehtest einplanen. "Ich erlebe immer wieder, dass Eltern ein total schlechtes Gewissen haben, weil sie einfach nicht gemerkt haben, dass ihr Kind schlecht sieht und sich deshalb in allen Bereichen viel schwerer tut, als die anderen Kinder. Es leidet nicht nur der Lernerfolg darunter, sondern diese Kinder werden auch oft als tollpatschig und schwer von Begriff hingestellt. Das muss nicht sein", so Anton Koller, deshalb bieten die Wiener Augenoptiker/Optometristen in der Zeit vom 1. September bis Ende Oktober wieder einen kostenlosen Augen-Check für Schulkinder an. Bei Kindern die bereits Brillen tragen, werden auch Funktionalität und Sitz der Brille getestet, da bei Wachstumsschüben die Brille neu angepasst werden muss.

Als dumm und lernunwillig abgestempelt, muss nicht sein

Kinder mit Sehschwierigkeiten müssen sich in der Schule übermäßig anstrengen, um dem Unterricht folgen zu können.

Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Frust und schlimmstenfalls Schulunlust sind die Folgen. "Die Kinder werden manchmal als dumm und lernunwillig abgestempelt. Betroffene sind oft verunsichert, weil sie Entfernungen und Hindernisse nicht genau einschätzen können - das bereitet auch im Turnunterricht Probleme", so Fachgruppenobmann Anton Koller.

Risiko von bleibenden Schäden

Rund 90 Prozent aller Sinneseindrücke werden über die Augen aufgenommen. "Werden Sehstörungen nicht rechtzeitig behandelt, kann dies zu bleibenden Sehschwächen und Koordinationsstörungen führen. Auch wenn nach außen alles in Ordnung scheint, sollte unbedingt ein Sehtest gemacht werden: Es besteht die Möglichkeit, dass ein Auge sehr schwach ist und das Kind gelernt hat mit dem gesunden Auge auszukommen.

