Petzner zu Hypo: EU-Kommission ist Teil der fatalen Verstaatlichungs-Phalanx

Petzner erneuert Forderung nach U-Ausschuss und will deutsche Kanzlerin Merkel als Zeugin

Wien (OTS) - Zu den angeblichen Ergebnissen und Wertungen der EU-Kommission in Sachen Genehmigung des Restrukturierungsplanes sagt der stellvertretende BZÖ-Klubobmann NRAbg. Stefan Petzner, dass diese mit Vorsicht zu genießen seien, gehöre doch die EU-Kommission zur fatalen Verstaatlichungs-Phalanx, welche 2009 die Hypo-Notverstaatlichung zu vollen Lasten des österreichischen Steuerzahlers durchgezogen habe. "Es ist mittlerweile bekannt, dass EZB und EU-Kommission massiven Druck auf Österreich ausgeübt haben, die Hypo zu verstaatlichen - mit der deutschen Kanzlerin Merkel als Strippenzieherin im Hintergrund, die damit ihren verantwortlichen CSU-Freunden in Bayern helfend zur Seite gesprungen ist. Dass die EU-Kommission nunmehr laut derzeitigem Stand vollständig darauf verzichtet, auch eine Verantwortung des deutschen Mehrheitseigentümers BayernLB festzumachen, ist daher leider nicht weiter verwunderlich", so Petzner. Dieser verweist unter anderem darauf, dass sich der damalige EZB-Präsident Trichet in Abstimmung mit Merkel per Telefon direkt in die Verstaatlichungs-Verhandlungen eingeschalten hat, um Druck auf Österreich zu erzeugen, eine deutsche Banken-Pleite zu übernehmen.

Der stellvertretende BZÖ-Klubobmann spricht sich daher dafür aus, auch die Rolle der EU-Kommission und der deutschen Regierung bei der Hypo-Notverstaatlichung kritisch zu beleuchten. "Am besten in einem Untersuchungsausschuss und am besten gleich mit der deutschen Kanzlerin als Zeugin, wenn sie bereit ist, zu kommen", erklärt Petzner und erinnert daran, dass das BZÖ ganze sechsmal einen U-Auschuss zur Hypo-Verstaatlichung beantragt habe. "Wir bleiben dabei, dass es diesen U-Ausschuss geben muss und werden weitet dafür kämpfen, dass er eingesetzt wird", schließt Petzner.

