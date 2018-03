Fotoschule Wien - Fotoworkshops und neuer Fotolehrgang zum Saisonauftakt

Zum Saisonauftakt bietet die Fotoschule Wien wieder zahlreiche Fotoworkshops sowie einen mehrsemestrigen Fotolehrgang ab Oktober an

Wien (OTS) - Die Fotoworkshops der Fotoschule Wien finden am Wochenende oder am Abend statt und richten sich sowohl an EinsteigerInnen in das Medium Fotografie als auch an fortgeschrittene FotografInnen. Die Fotokurse widmen sich den unterschiedlichsten fotografischen Themen wie etwa der Porträtfotografie, der Landschafts- und Reportagefotografie oder dem Fotografieren mit dem vorhandenen Licht in Form der "Available light-Fotografie". Auch die Bearbeitung von Fotos für verschiedene Anwendungszwecke kommt in der Fotoschule Wien nicht zu kurz. So sind auch Abendkurse zum Thema Bildbearbeitung sowie Grafik- und Webdesign im Kursangebot enthalten. Mit Programmen wie Photoshop, Indesign oder Dreamweaver lernen die TeilnehmerInnen dabei, Fotos zu bearbeiten und in die Gestaltung von Flyern, Plakaten oder Webseiten einzubinden.

Im Oktober beginnt der nächste berufsbegleitende Lehrgang für Fotografie. Dieser dauert zwei bis vier Semester. Der nächste Infoabend dazu findet am Montag, 16.09.2013, ab 19 Uhr im FotoQuartier Wien, Margaretenstraße 127, 1050 Wien, statt. Ein Quereinstieg ins 3./4. Semester des Fotolehrgangs ist bei entsprechendem Vorwissen möglich.

Weitere Informationen zu den Wochenendworkshops sowie zum Fotolehrgang gibt es unter: http://www.fotokurse.at und http://www.fotoschule.at

Über die Fotoschule Wien

Die Fotoschule Wien ist ein Erwachsenenbildungsinstitut und widmet sich der Förderung der Fotografie und damit verwandter Kunstrichtungen.

In Zeiten des Zusammenwachsens der verschiedensten künstlerischen Medien macht es sich die Fotoschule Wien als "Schule des Sehens" zur Aufgabe, die gemeinsamen gestalterischen Grundlagen künstlerischer Ausdrucksmittel wie Fotografie, Film und Video, aber auch Graphik und Malerei zu verbinden und im Rahmen von Vorträgen und Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die praxisbezogenen Fotokurse und Workshops sowie ein zwei- bis viersemestriger Fotolehrgang dienen der Entfaltung sowie der Förderung des kreativen Potentials und zeigen die vielfältigen Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks mit den Mitteln der Fotografie.

Mit ihren regelmäßigen Fotoausstellungen im FotoQuartie Wien gibt die Fotoschule Wien neuen fotografischen Talenten die Chance, ihre Fotos einem breiteren Publikum zu präsentieren. Räumlichkeiten und/oder Infrastruktur werden dafür von der Fotoschule Wien zur Verfügung gestellt.

Weitere Infos unter: http://www.fotoschule.at/

