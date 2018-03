BZÖ-Bucher: "Kampf um jeden Arbeitsplatz ist Faymann-Schmäh"

"Österreich braucht einen sofortigen Masterplan gegen die Arbeitslosigkeit"

Wien (OTS) - "Seit August 2011 steigt in Österreich die Arbeitslosigkeit kontinuierlich an, was seitens der SPÖ aber bis April 2013 schöngeredet wurde. Kurz vor der Nationalratswahl entdeckte plötzlich Faymann die Arbeitslosen und affichiert jetzt auf Werbeplakaten den "Kampf um jeden Arbeitsplatz" - eine mehr als unglaubwürdige Aktion des Kanzlers", kritisierte heute BZÖ-Chef Josef Bucher diesen leicht durchschaubaren "Faymann-Schmäh".

"Ich frage mich nur, was hat der Bundeskanzler zwischen August 2011 und April 2013 gegen die ansteigende Arbeitslosigkeit getan? Faymann hätte nämlich genug Zeit gehabt, dieser dramatischen Entwicklung mit arbeitsmarktfördernden Initiativen entgegenzuwirken. In diesem Zeitraum ist er aber "lieber nach Europa gefahren", um sich mit Kanzlerin Merkel inhaltlich über die milliardenschwere Griechenland-Hilfe auszutauschen", so Bucher und weiter: "Österreich braucht einen sofortigen Masterplan gegen die Arbeitslosigkeit statt teure unglaubwürdige Werbekampagnen, wie sie die SPÖ mit Kanzler Faymann macht."

