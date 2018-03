"GREAT VOICES" in der vierten Saison - Gheorghiu, Gruberova, Yende, Villazón und Beczala im Wiener Konzerthaus

Einzelkartenverkauf beginnt am 2. September

Wien (OTS) - Große Stimmen im Wiener Konzerthaus: von einem "superben Sängerfest" und einer "wichtigen Reihe" sprach die Kritik 2013 - der mittlerweile ebenso bekannte wie beliebte Konzertzyklus des internationalen Veranstalters U-Live (Universal Music Arts and Entertainment Ltd.) geht in seine vierte Saison!

Den Anfang macht Ausnahmeerscheinung Angela Gheorghiu, eine der letzten echten Operndiven: nach jahrelanger Abwesenheit ist sie endlich wieder in Wien zu hören und präsentiert bei ihrem Galakonzert am 23. November 2013 ein spektakuläres Programm von Donizetti über Gounod bis Verdi. An ihrer Seite ist der amerikanische Tenor Charles Castronovo zu erleben, einer der vielversprechendsten Vertreter der jungen Tenorgeneration. Ihnen folgt am 21. Jänner 2014 die bereits zu Lebzeiten zur Legende gewordene Edita Gruberova mit einem Mozartprogramm - man kann sich auf Höhepunkte einer Weltkarriere freuen. Die blutjunge südafrikanische Sopranistin Pretty Yende schließt den Kreis der "Great Voices" - Sopranistinnen am 15. März 2014. Bereits ein internationaler Star und umjubelt als fulminante Einspringerin für Cecilia Bartoli in "Le Comte Ory" im Theater an der Wien 2013, kehrt sie nun mit "Romantik trifft Belcanto" nach Wien zurück. Die beiden beliebten Startenöre Rolando Villazón ("Villazón singt Mozart"- 3. April 2014) und Piotr Beczala ("Dein ist mein ganzes Herz - Hommage an Richard Tauber" 15. Juni 2014) runden schließlich das "Great Voices" Programm im Wiener Konzerthaus ab. Detailinformationen zu den Programmen: www.greatvoices.at

Kartenverkauf ab 2. September 2013

Alle Veranstaltungen der Reihe "Great Voices" sind ab Montag, dem 2. September 2013 im Einzelkartenverkauf erhältlich. Wir bitten um Verständnis, dass bei manchen Veranstaltungen in einzelnen Kategorien nur mehr wenige Restkarten zur Verfügung stehen. Detaillierte Informationen zu den Konzerten und zu den aktuell verfügbaren Preiskategorien sowie die Möglichkeit des einfachen und bequemen Online-Kartenkaufs bietet Ihnen die Website des Wiener Konzerthauses:

www.konzerthaus.at. Mitglieder der Wiener Konzerthausgesellschaft, Ö1 Clubmitglieder, Krone Bonuscard HalterInnen und Mitglieder des Vereins "Freunde der Wiener Staatsoper" erhalten einen exklusiven Rabatt von -10% auf bis zu zwei Einzelkarten pro Konzert.

Konzerttermine:

Angela Gheorghiu "Galakonzert" - 23.11.2013

Edita Gruberova "Mozart-Arien" - 21.1.2014

Pretty Yende "Romantik trifft Belcanto" - 15.3.2014

Rolando Villazón "Villazón singt Mozart" - 3.4.2014

Piotr Beczala "Dein ist mein ganzes Herz" - 15.6.2014

Beginn jeweils 19:30 Uhr, Wiener Konzerthaus, Großer Saal Kartenbestellung auf www.konzerthaus.at

