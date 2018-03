17 % Rückgang bei Schulweg-Unfällen seit 2010

AUVA setzt zahlreiche Präventionsmaßnahmen

Wien (OTS) - Die Schulweg-Unfälle sind von 2010 bis 2012 österreichweit um 17 Prozent zurückgegangen. 58 Prozent der Unfälle entstehen außerhalb des Straßenverkehrs bei Stürzen oder beim Raufen, während im Straßenverkehr 42 Prozent der Unfälle passieren. Die AUVA stärkt die Unfallprävention mithilfe zahlreicher Maßnahmen.

Jeder Wegunfall einer Schülerin oder eines Schülers ist einer zu viel. Dennoch gibt es bei der Entwicklung der Unfallzahlen eine gute Nachricht: Von 2010 bis 2012 sind die Schulweg-Unfälle österreichweit um 17 Prozent zurückgegangen. Nachdem im Jahr 2010 noch 2.373 Kinder in Unfälle verwickelt wurden, ging die Zahl im Jahr 2011 auf 2.094 und im Jahr 2012 auf 1.956 zurück.

Schuljahr 2012/13 entfielen 38 Prozent der Schadensfälle auf Prellungen, 18 Prozent auf Verstauchungen oder Zerrungen und 17 Prozent auf Frakturen. Mit 424 verletzten Schülerinnen und Schülern führen die Hauptschulen die Statistik an, gefolgt von den Volksschulen mit 398 und den AHS mit 381.

AUVA verstärkt die Prävention

Mit zahlreichen Maßnahmen verstärkt die AUVA die Prävention und strebt einen weiteren Rückgang der Unfälle an. Beispielsweise beraten und unterstützen die Schulwegexpertinnen und -experten der AUVA-Landesstellen die Gemeinden bei der Entwicklung und Implementierung von Schulwegplänen. Auf der Basis von Tausenden Elternfragebögen werden die kritischen Stellen am Schulweg identifiziert. So kann den Kindern vermittelt werden, auf welcher Straßenseite sie gehen sollen, wo sie die Fahrbahn am sichersten überqueren können und welche Gefahrenstellen sie möglichst meiden sollen.

Zusätzlich unterstützt die AUVA Schulen bei der Durchführung von Aktionstagen und Sicherheitsprojekten. Den Schulen werden von der AUVA zahlreiche Unterrichtsmaterialien wie Broschüren, DVDs und Poster kostenlos zur Verfügung gestellt. Dazu zählen zum Beispiel die vierteilige Buchreihe "Carmen, Pablo und Paffi" zur Verkehrserziehung in Volksschulen, die DVD "fumesumo 2000 dl" für die Mopedausbildung oder die Broschüre "Sicher unterwegs mit dem Schulbus".

Auch das Angebot für Eltern wurde im Vorjahr erweitert. Denn Kinder ahmen nach, was sie bei ihren wichtigsten Bezugspersonen, ihren Eltern, sehen. Deswegen ist es von enormer Bedeutung, dass sich Eltern im Straßenverkehr richtig verhalten. In Kooperation mit dem Institut "sicher unterwegs" bietet die AUVA in ganz Österreich kostenlose Verkehrssicherheitsworkshops für Eltern an.

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,2 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige sowie 1,4 Millionen SchülerInnen und Studierende. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung fast zur Gänze aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA, denn die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

