Alsergrund: Coshiva am Dienstag auf der "summerstage"

Pavillon-Konzert am 3.9., Reservierungen: Tel. 315 52 02

Wien (OTS) - Im Vorjahr glückte der sympathischen Künstlerin "Coshiva" mit dem Titel "Sunday Afternoon (We Are Sailing)" ein feiner Sommer-Hit. Genauso gut ins Ohr gehen die Stücke aus dem jüngsten Album "One By One" sowie die aktuelle Single "Soak Up The Fun". Dank ihrem freundlichen Wesen, einer markanten Stimme und Wohlgefühl erzeugenden Melodien ist der Sängerin, Musikerin und Liedschreiberin überall die Gunst des Publikums beschieden. Einmal mehr wird "Coshiva" im Freizeit-Areal "summerstage" (9., Roßauer Lände, Donaukanal-Promenade) auf angenehm klingende Art gute Laune verbreiten: Am Dienstag, 3. September, ist "Coshiva" ab 20.00 Uhr im Pavillon zu hören. Der Zutritt zum Konzert ist gratis. Platz-Reservierungen unter der Rufnummer 315 52 02 (ab 15.00 Uhr) sind erwünscht. Auskünfte: Telefon 319 66 44/10.

Die Freizeit-Angebote auf der "summerstage" organisieren der "Kulturverein Alsergrund" sowie der Gastronom Ossi Schellmann. Noch bis Ende September stehen den Besuchern Sportstätten zur Verfügung (Beach Volleyball, Trampolin, Boule). Obendrein gibt es Kunst und Kultur (Skulpturen, Projekt "Open Art", Lesungen) sowie köstliche Speisen und Getränke. Umfassende Angaben über dieses beliebte Sommer-Projekt lesen Interessierte im Internet nach:

www.summerstage.at/.

Allgemeine Informationen:

Sängerin und Liedschreiberin "Coshiva":

www.coshiva.com

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at