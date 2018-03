Klosterneuburgs modernster Marktplatz

Klosterneuburg (OTS) - Die Zukunft der Region hat schon begonnen -Anfang September wird iBurg.at gelauncht. Klosterneuburgs neuer virtueller Marktplatz im Internet ist mehr als eine Website, mehr als eine App - und doch beides. iBurg.at schafft über digitale Kommunikation einen Ort der Begegnung zwischen BürgerInnen, Wirtschaft und Verwaltung. Mit iBurg.at wird Klosterneuburg zur Vorreiterin im Bereich kommunaler und regionaler Interaktion; zu einer - auch im internationalen Vergleich - für BürgerInnen und Unternehmen gleichermaßen revolutionären Drehscheibe und Bühne.

PK einen Tag vor dem offiziellen Launch der neuen Plattform:



Agenda:



- Film: Was erwarten KlosterneuburgerInnen von iBurg.at

- Maurizio Berlini: Trends in der lokalen Kommunikation

Goldbach Media Austria

Die Zukunft der Regionen hat schon begonnen

- Präsentation: iBurg.at im Detail- Fragen/Antworten

- Fingerfood in stilvoller Vinothekatmosphäre



Bild(er) finden Sie nach Ende der Veranstaltung

im AOM/Original Bild Service sowie im OTS Bildarchiv unter

http://bild.ots.at, www.apa-fotoservice.at und www.picturedesk.com.



Datum: 6.9.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

Vinothek Zimmermann

Agnesstraße 57, 3400 Klosterneuburg



Rückfragen & Kontakt:

Christine Weber (GF RegioMind OG)

Tel.: +43 6642623454

c.weber @ iburg.at



Christoph Kaufmann(GF RegioMind OG)

Tel.: +43 6607863352

c.kaufmann @ iburg.at