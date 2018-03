WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Unausweichlich: Die "Republik NT" - von Oliver Jaindl

Gewaltenteilung ist Kern eines unumgänglichen Paradigmenwechsels

Wien (OTS) - Nach der Causa Stepic, die nur durch Medien aufflog, wird Raiffeisen von einer Insideraffäre erfasst. Es wäre aber zu kurz gedacht, nun allein Giebelkreuzer zu kritisieren. Warum? Weil Derartiges kein Einzelfall mehr ist und mittlerweile in der Republik das Kraut nicht fett macht. Die Wurzel des Übels ist ethischer Wertemangel und in einer Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass es hier in Österreich Handlungsbedarf gibt - egal ob in Wirtschaft oder Politik: Ob Vergabeaffäre im roten Wien, Ermittlungen um die Hypo im schwarzen Niederösterreich, blau-orange Verstrickungen Haiders mit Hypo Alpe Adria oder Telekom bis hin zu kritisierten Seeschloss-Geschäften Stronachs oder mediales Gemurmel um Gemeindewohnungen grüner Aufdecker: Es scheint so zu sein, dass delikate Causen, Affären oder handfeste Skandale farbneutral sind und Unternehmen hier oft eine Rolle spielen - sei es als Anstifter, unmittelbarer Täter oder Helfer. Erst gestern wurden wieder (nicht ganz taufrische, teils aber neue) Vorwürfe um "rote" Parteienfinanzierungen und "schwarze" Rechnungen laut.

Eine "Sind-die-aber-böse!"-Diskussion ist aber letztlich verurteilt, auf einer Ebene zu enden, auf der man um winzigste Details streitet und sich Akteure kaffeelöfferlweise mit Schlamm bewerfen. Was es braucht, ist - das mag naiv klingen, ist aber unausweichlich - ein neuer Zeitgeist: Ein Verständnis des Staates, dass er keine Institution ist, mit der man es sich "richten" kann, sondern eine neutrale Basis, auf der Bevölkerung und Wirtschaft aufbauen, leben und arbeiten können: Auf der unsauber erlangte Vorteile gesellschaftlich weit mehr geächtet sind, als das bisher der Fall war. Es braucht einen Staat, der öffentlicher ist als heute; Vergabeverfahren, die öffentlich und transparent ablaufen. Parteien, die wirklich alles offenlegen. Hohe Beamte, die mit dem Begriff "kleine Farbenlehre" Schulsachen und nicht mehr Karriere verbinden.

Das rechtstechnische Schlüsselelement dieser "Republik New Technology" muss konsequente Gewaltenteilung heißen.

