Worldhotels definiert Luxus neu und präsentiert seine luxuriösesten Hotels in Europa / Die Hotelgruppe verlängert ihre beliebte "World Treats Rate" bis Ende September

Frankfurt (ots) - Worldhotels setzt neue Luxusmaßstäbe: Für die internationale Hotelgruppe hat ein luxuriöser Hotelaufenthalt nichts mit Opulenz und Dekadenz zu tun, sondern ist ein Erlebnis für alle Sinne. Sie beinhalten Service, der über das Zufriedenstellen von Bedürfnissen hinausgeht, Designs, die einen eigenen Lifestyle kreieren sowie Hotels, die mehr als nur ein zweites Zuhause sind.

Gäste, die Worldhotels' Definition von Luxus selbst erleben möchten, können noch bis zum 30. September von der "World Treats Rate" profitieren. Diese vergünstigte Rate beinhaltet Frühstück und 1000 Vielfliegermeilen und kann für einen Aufenthalt ab zwei Nächten auf www.worldhotels.com/world-treats oder über jeden anderen Buchungskanal gebucht werden.

Die "World Treats Rate" ist für die folgenden sowie weitere ausgewählte Worldhotels verfügbar:

Angleterre Hotel | St. Petersburg | Russland

Das Fünf-Sterne-Hotel befindet sich direkt auf dem St. Isaaks-Platz und hat im Laufe seiner Geschichte schon zahlreiche russische Schriftsteller und Dichter willkommen geheißen. Jedes seiner 193 Zimmer bietet einen Ausblick auf St. Petersburgs Altstadt und kombiniert modernes Design mit traditionellen Luxuselementen. Mit der "World Treats Rate" kostet der Aufenthalt im Angleterre Hotel ab 195 EUR pro Nacht und Doppelzimmer.

The Carlton Tel-Aviv | Israel

Berühmt für seine zentrale Strandlage, ist The Carlton Tel-Aviv der perfekte Ausgangspunkt für einen luxuriösen Aufenthalt in Israels Hauptstadt. Das Fünf-Sterne-Hotel ist stolzer Gewinner des 2012 World Travel Awards und bietet Haute Cuisine in all seinen drei Restaurant - inklusive seines beliebten Carlton on the Beach. Ein Doppelzimmer ist ab 207 EUR pro Nacht buchbar.

Grand Hotel Rica | Oslo | Norwegen

Das 1874 eröffnete Grand Hotel Rica gehört zu den Wahrzeichen Oslos und ist bekannt für seine exklusive Sammlung norwegischer und internationaler Kunst. Es ist das Hotel der Wahl für viele Nobelpreisträger und bietet die "World Treats Rate" ab 175 EUR pro Nacht und Doppelzimmer an.

Gäste, die mehr "Worldhotels-Luxus" erleben möchten, werden die nachfolgenden Häuser schätzen. Mehr Luxushotels finden Gäste außerdem auf www.worldhotels.com/luxury-hotels.

- Grand Elysee Hamburg

- Grand Hotel Amrath Amsterdam

- Hotel de Sers, Paris

- Hotel le Plaza Brussels

- Royal Garden Hotel, London

