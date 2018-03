SP-Heinzl/SJ-Ginner: 60-Euro-Jugendticket rückt in greifbare Nähe

Studierendenticket erster Schritt - Doppelmoral von JVP-Rausch bei Jugend-Öffiticket

St. Pölten (OTS) - Doppelmoral ortet Boris Ginner, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Niederösterreich, bei Bettina Rausch, anlässlich der heutigen JVP-Aussendung zur Einführung eines Studierenden-Öffitickets. "Just während die ÖVP in Niederösterreich zu einem Kahlschlag bei den Regionalbahnen ansetzt, will die JVP eine Ausweitung des Jugend-Tickets. Ich frage mich, mit welchen Verkehrsmitteln die Jugendlichen noch fahren sollen, wenn die ÖVP eine Regionalbahn nach der anderen stillgelegt oder wegreißt?", so Ginner weiter.

In den letzten Monaten sei von Rausch und der ÖVP zum Thema Mobilität und Jugendticket nichts zu hören gewesen, der heranrückende Wahltermin habe die Jungschwarzen nun offenbar zum Handeln gebracht, so Ginner weiter, der auch Unterstützung von SPÖ-Verkehrssprecher NR Anton Heinzl erhält: "Nachhaltige Verkehrspolitik beinhaltet neben der Förderung und Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs auch eine innovative Mobilitätspolitik für junge Menschen. Daher setzen wir uns für die Einführung des TOP-Jugend-Tickets für alle Jugendlichen in Ausbildung in allen österreichischen Verkehrsverbünden ein."

Für Ginner ist die Ausweitung auf Studierende ein erster wichtiger Schritt. Am Ende des Tages stellt sich die SJ ein einheitliches österreichweit gültiges Ticket um 60 Euro für alle unter 26 vor -analog zur ÖBB-Vorteilscard! Nichts abgewinnen kann Ginner den JVP-Finanzkonzepten: "Ein Jugendticket auf Kosten der Infrastruktur der Bahn einzuführen wäre ein Witz. Denn was bringt ein günstiges Ticket, wenn gleichzeitig Linien gekürzt werden?" Nichts anders plane die ÖVP, wenn sie von Einsparungen bei den ÖBB phantasiere. Streckenkürzungen kommt für die Sozialistische Jugend nicht in Frage - "ganz im Gegenteil: In Zeiten steigender Spritpreise und des Klimawandels muss der öffentliche Verkehr ausgebaut und attraktiver gemacht werden. Finanzministerin Fekter ist gefordert, dem Infrastrukturressort einen höheren Budgetrahmen zukommen zu lassen!"

Rückfragen & Kontakt:

Jakob Winter

SJ-Wahlkampfleiter

jakob.winter @ sjnoe.at

0664 91 49 634