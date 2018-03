SP OÖ: Causa Gartlehner - Geldfluss an SP OÖ ausgeschlossen

Geschäftsbeziehung zwischen Hochegger und Gartlehner Sache der Justiz, Partei hat Konsequenzen gezogen

Linz (OTS) - Die nun im Zuge der ÖVP-Schwarzgeldaffäre erneut geäußerten Verdachtsmomente gegen Nationalrat Ing. Kurt Gartlehner und seine Geschäftsbeziehungen zu Firmen von Peter Hochegger veranlassen die SPÖ Oberösterreich zu folgenden Feststellungen:

1) Über den Inhalt der Geschäftsbeziehungen zwischen der Familie Gartlehner und den Firmen von Peter Hochegger ist der SPÖ Oberösterreich nichts bekannt.

2) Bereits nach Bekanntwerden der Geschäftsbeziehungen hat die SP OÖ die Konsequenzen gezogen und bekannt gegeben, dass Ing. Kurt Gartlehner dem Nationalrat in Zukunft nicht mehr angehören wird; siehe auch APA 089 vom 17.03.2012. Außerdem wurde er im September 2012 als Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Steyr abgelöst. Gartlehner ist auch nicht mehr stellvertretender Vorsitzender der SP OÖ.

3) Fest steht auch, dass zu keiner Zeit von Ing. Kurt Gartlehner, seinen Firmen oder seiner Familie Geld an die SPÖ Oberösterreich geflossen ist.

4) Die SPÖ Oberösterreich erhielt auch niemals Zahlungen oder Zuwendungen von der Telekom, Peter Hochegger oder Banken bzw. von Firmen der Genannten.

5) In dieser Causa gibt es bei den Ermittlungsbehörden keinerlei Hinweise auf Zahlungsflüsse an die SPÖ.

6) Die SPÖ Oberösterreich kandidiert keine Personen für öffentliche Ämter, die Geschäftstätigkeiten als Lobbyisten nachgehen.

Wir ersuchen diese Fakten in der Berichterstattung zu berücksichtigen und stehen gerne für Rückfragen zur Verfügung.

