SJ-Hanke: FPÖ von Neonazis und Rechtsextremen durchdrungen

Der Skandal um die FPÖ setzt sich fort

Wien (OTS) - "Der Skandal um die FPÖ setzt sich fort", so kommentierte Marina Hanke, Vorsitzende der SJ Wien, die neuerlichen Meldung im heutigen News über die Facebook-Gruppe "Wir stehen zur FPÖ". "Trotz der Enthüllungen wurden kaum Postings gelöscht und es wurde und wird weiterhin gegen Minderheiten gehetzt. Die Recherchen der Gruppe "Heimat ohne Hass" beweisen im aktuellen News, dass FunktionärInnen der FPÖ aktive Mitglieder der Hetz-Facebookgruppe sind. Und die verbreiten weiterhin auf Facebook ihre rechtsextreme und neonazistische Propaganda, jetzt offensichtlich in der neuen Gruppe "NSA Austria". Und es steht die Frage im Raum, ob das alles nicht in Wahrheit im Wissen und mit der freundlichen Unterstützung von Strache und Co. Passiert. Die gesamte FPÖ-Spitze ist in Wahrheit rücktrittsreif."

Für den Wiener FP-Klubchef Gudenus und den Wiener Gemeinderat Guggenbichler, die Mitglieder in der Facebook-Gruppe waren, fordert Hanke auch strafrechliche Konsequenzen. "Die halbherzigen Abgrenzungsversuche können sich Gudenus und Guggenbichler sparen. Denn wir wissen, was ihr Hintergrund ist: Tatsächlich passt zwischen die beiden Rechtspolitiker und ihren Neonazi-Mob im Internet kein Blatt Papier."

Guggenbichler habe vor einigen Jahren den Vorwurf gegen die Sozialistische Jugend, eine "rote Nazi-Jugend" zu sein, vor Gericht öffentlich zurücknehmen müssen. Nun sei einmal mehr klar, dass die Rechsextremen und Kellernazis in Wahrheit nur in den Reihen der FPÖ zu finden seien.

"Strache, Kickl und Gudenus sind sich im Wahlkampf einig in ihrer rassistischen Propaganda", reagierte Hanke auch auf die zweite Plakatwelle der FPÖ im aktuellen Wahlkampf. "Jetzt zeigt sich auch hier ganz klar, was Strache mit seiner 'Nächstenliebe' meint, nämlich nichts als rassistische Stimmungsmache und Hetze gegen Asylsuchende."

Die Presseaussendungen und die Online-Auftritte der Freiheitlichen seien aber auch bisher schon voll von Aussagen gewesen, die rassistisch, sexistisch oder homophob sind und sich des Öfteren am Nazi-Jargon orientierten.

"Die Antwort aller demokratischen Parteien muss es jetzt sein, sich klar gegen jede Zusammenarbeit mit der FPÖ auszusprechen - und zwar egal auf welcher Ebene. Von der ÖVP und ihrem angeblich so liberalen Paradejugendlichen Kurz ist aber weiterhin keine deutliche Distanzierung von den Freiheitlichen zu vernehmen, 'Kopf-in-den-Sand' ist scheinbar das Lieblingsspiel der ÖVP. Oder basteln die Konservativen hinter den Kulissen bereits an einer Schwarz-Blau-Stronach-Option?" fragt Marina Hanke abschließend. (Schluss)

