Großes Goldenes Ehrenzeichen für Ban Ki-moon: "Ich bin ein stolzer Wiener"

Verleihung an UN-Generalsekretär im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Eine der höchsten Auszeichnungen des Landes Wien hat Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Häupl am Donnerstag überreicht: UN-Generalsekretär Ban Ki-moon nahm im Rathaus das "Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien" entgegen. Es war das erste Mal, dass ein Generalsekretär der Vereinten Nationen diese Auszeichnung erhält.

Der Ehrung wurde großes Interesse zuteil, hochrangige Gäste waren anwesend: unter anderem Staatssekretär Andreas Schieder; Landtagspräsident Harry Kopietz; die Mitglieder der Stadtregierung Sandra Frauenberger, Sonja Wehsely und Christian Oxonitsch; Nicht Amtsführende Stadträtin Veronika Matiasek; außerdem zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Vereinten Nationen und BotschafterInnen vieler Staaten; Magistratsdirektor Erich Hechtner und sein Stellvertreter Wolfgang Müller.

Die Laudatio

Landeshauptmann Michael Häupl dankte in seiner Laudatio Ban Ki-moon für dessen "persönlichen Einsatz". Sein Engagement für die UN und das "Wohl aller Menschen" gebe "Hoffnung". Wien als "dialogbereite Stadt" sei stolz, die Vereinten Nationen unterstützen zu dürfen - Häupl nannte in dem Zusammenhang den ständigen UNO-Sitz sowie 40 internationale Organisationen und Institutionen in Wien. Die Auszeichnung mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen sei "Erwiderung" der Zuneigung zu Wien, die Ban Ki-moon seit seiner Zeit als Botschafter der Stadt zuteilwerden ließ.

Ban Ki-moon: "Ich bin ein stolzer Wiener"

Der geehrte Ban Ki-moon freute sich, "zu Hause in Wien" zu sein und bezeichnete die Auszeichnung als "Anerkennung der Leistung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vereinten Nationen". Die wichtige diplomatische Arbeit der UN sei nur möglich kraft der Unterstützung durch Österreich und Wien. Seine englische Rede beendet Ban Ki-moon auf Deutsch: "Ich bin ein stolzer Wiener".

Über Ban Ki-moon

Der Südkoreaner Ban Ki-moon, 69, kann auf eine jahrzehntelange Karriere als Diplomat und Politiker zurückblicken. Ab 1970 war er in verschiedenen Funktionen für die südkoreanische Regierung tätig, unter anderem als Botschafter seines Landes in Österreich (1998-2000). Seit 1. Jänner 2007 ist Ban Ki-moon Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN) und somit das achte Oberhaupt der Organisation.

Der Akademiker (Studienabschlüsse in Seoul und Harvard) ist verheiratet, seine Frau lernte er bereits 1962 in der Schule kennen. Gemeinsam haben sie einen Sohn, zwei Töchter und drei Enkelkinder.

