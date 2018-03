Medienschule Wien präsentiert ab Herbst zwei neue Lehrgänge: Visagisten- und Tanzlehrgang neu im Programm

Wien (OTS) - Ab Oktober 2013 ist es soweit: Die Medienschule Wien bietet zusätzlich zu den bereits bestehenden Lehrgängen (Fotografie, Film, Multimedia und Schauspiel) noch zwei weitere Ausbildungsschwerpunkte an: Makeup und Tanz.

Der zweisemestrige Makeup-Lehrgang ist als Ausbildung in den Grundlagen des Schminkens für Fotografie, Film und Schauspiel konzipiert und wird in Zusammenarbeit mit dem bestehenden Foto-, Film- und Schauspiellehrgang der Medienschule Wien durchgeführt.

Die Visagistenausbildung ist praxisorientiert und umfasst sowohl die Grundlagen des klassischen Makeups als auch die Auseinandersetzung mit den aktuellen Trends und Looks. Die Unterrichtsfächer erstrecken sich auf die unterschiedlichsten Teilbereiche des Berufsbilds Visagistin bzw. Makeup-Artistin und vermitteln den TeilnehmerInnen ein entsprechendes Know-How im Bereich des Beauty-Makeups sowie bei fortgeschrittenen Techniken wie etwa dem Schminken von Licht und Schatten sowie beim Face-Painting.

Der neue Tanzlehrgang dauert ebenso zwei Semester und bietet eine praktische Auseinandersetzung mit verschiedenen Tanzformen in Fächern wie "Zeitgenössischer" und "Klassischer Tanz". So werden nicht nur Ballett, Körperarbeit und Rhythmik unterrichtet, sondern auch Improvisation und Choreographie sowie moderne Tänze wie Jazz Dance und Hip Hop.

Eines verbindet alle Lehrgänge der Medienschule Wien: Der Unterricht erfolgt lehrgangsübergreifend. Die StudentInnen bekommen dadurch die Möglichkeit, das erworbene gestalterische und technische Know-How bereits während der Ausbildung in Kooperation mit den anderen Lehrgängen zu erproben bzw. zu festigen. So können beispielsweise die AbsolventInnen des Visagistenlehrgangs am Ende ihrer Ausbildung eine Fotomappe zur Präsentation ihrer Arbeiten zusammenstellen, die in gemeinsamen Fotoshootings mit dem Fotolehrgang erstellt wurden. Den StudentInnen des Filmlehrgangs stehen die SchauspielstudentInnen des Schauspiellehrgangs für die Besetzung ihrer Filmrollen zur Verfügung, und die FotografInnen wiederum können mit den Makeup-ArtistInnen aus dem Visagistenlehrgang zusammenarbeiten und die StudentInnen aus dem Tanz- und Schauspiellehrgang als Fotomodelle vor die Kamera bitten.

Über die Medienschule Wien

Die Medienschule in Wien ist ein Erwachsenenbildungsinstitut und bietet eine zweisemestrige Medienausbildung in Form eines Filmlehrgangs, Fotolehrgangs, Multimedialehrgangs, Schauspiellehrgangs und nun auch Tanz- und Visagistenlehrgangs an.

Der Lehrgang für Film und Video widmet sich dem Film in digitaler Form von der Filmaufnahme bis zum Videoschnitt am Computer. Der Lehrgang für Fotografie befasst sich mit allen Bereichen der digitalen Fotografie, der Lehrgang für Multimedia umfasst die Bereiche Fotografie, Web-/Grafikdesign und Digitalfilm/Video. Der Lehrgang für Schauspiel ist als Ausbildung in den Grundlagen des Schauspiels für Theater und Film konzipiert.

Zahlreiche Einzelworkshops in den Bereichen Fotografie und Film runden das Angebot der Medienschule in Wien ab.

