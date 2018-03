UBM erzielt im 1. Halbjahr 2013 mehr Umsatz und höheren Ertrag

Engagement in den Schwerpunktländern Deutschland und Polen wird weiter sukzessive ausgebaut

Wien (OTS) - Das erste Halbjahr 2013 ist für UBM Realitätenentwicklung AG hervorragend gelaufen. Die an der Wiener Börse notierte Gesellschaft entwickelt, vermietet und verkauft alle Arten von Immobilien in Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Frankreich, Niederlanden, Rumänien, Russland, Schweiz, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und Ungarn. Der Umsatz verbesserte sich in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 34,0 % auf 75,7 Mio. E, die Leistung um 25,8 % auf 112,2 Mio. E. Das EBIT stieg um 31,8 % auf 11,6 Mio. E, das EBT um 6,9 % auf 6,2 Mio. E. Das Eigenkapital wuchs seit Jahresultimo um 1,0 Mio. auf 154,6 Mio. E, der Substanzwert je Aktie liegt bei 25,8 E.

In Erwartung der wirtschaftlichen Erholung hat die Tochtergesellschaft von PORR und CA Immo im 1. Halbjahr die Investitionen von 27,8 auf 51,2 Mio. E gesteigert. Für 2013 sind 100 Mio. E budgetiert. UBM wird 2013 die Zahlen verbessern können. Dass Deutschland und Polen die umsatzstärksten Märkte darstellen, kommt dem Immobilienentwickler dabei ebenso zugute, wie das zunehmende Interesse institutioneller Investoren an der Assetklasse Hotel.

