TAG Saison-Pressekonferenz: Fr. 6.9. um 10 Uhr

Wien (OTS) -



TAG Saison-Pressekonferenz



Das TAG - Theater an der Gumpendorfer Straße lädt am Freitag 6.9. um

10 Uhr zur Saison-Pressekonferenz ein. Der neue künstlerische Leiter

Gernot Plass präsentiert gemeinsam mit Geschäftsführer Ferdinand

Urbach die aktuelle Saison 2013/14 des TAG.



Datum: 6.9.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

TAG - Theater an der Gumpendorfer Straße (Haupteingang

Esterházygasse)

Gumpendorfer Straße 67, 1060 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Daniela Seeber

SKYunlimited

daniela.seeber @ skyunlimited.at

Tel:01/5225939, Mobil:0699/1644 8002