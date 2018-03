Magazin NEWS zur Echo-Stellungnahme Gutachter schreibt: "Leistung nicht nachvollziehbar".

Das Nachrichtenmagazin NEWS stellt zur Aussendung des des Echo-Verlages (OTS 0038) klar:

Wien (OTS) - Der Sachverständige kommt in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass bei der Zahlung von 24.000 Euro der Valora AG an die Echo GmbH die Leistungserbringung nicht nachvollziehbar sei. Er illustriert das im Gutachten sogar mit einer roten Ampel. Zudem sei die Zuordnung der Zahlung zur Telekom erkennbar.

Wörtlich schreibt er: "Aus den von der Echo GmbH vorgelegten Eingangsrechnungen zeigt sich, dass diese überwiegend für das Vormagazin und das Wiener Bezirksblatt beauftragt wurden und ausgehend vom Rechnungsdatum diese Studien bei Fakturierung der Rechnung an die Valora AG bereits rund 1,5 Jahre alt waren." Und weiter: "Einen betrieblichen Nutzen solcher Studien für die Valora AG können wir vorbehaltlich weiterer Unterlagen und Informationen nicht nachvollziehen, da diese im Lichte der Rechnungstexte für den internen Gebrauch in der Echo Mediengruppe bestimmt waren und nicht für die Valora AG."

Zu den zwei weiteren Zahlungen von je 24.000 Euro in den Jahren 2004 und 2005 schreibt der Sachverständige: "Ergänzend zur Echo GmbH ist zu bemerken, dass diese bereits in den Jahren 2004 und 2005 Geschäftsbeziehungen zur Hochegger/Com unterhielt. (...) Die Vorgehensweise deutet darauf hin, dass hier eine jährliche Pauschale der Telekom Asutria AG via Dr. Peter Hochegger an die Echo GmbH (laut Vernehmungsergebnissen zugunsten der SPÖ) vereinbart war und diese auch bedient wurde. So stellte die Echo GmbH die Rechnung im Jahr 2006 zunächst sogar noch auf die Hochegger/Com aus, jedoch wurde auf Veranlassung auf Seiten der Hochegger-Unternehmen ein Umschreiben auf die Valora AG vorgenommen."

Abschließend schreibt der Gutachter: "Die simple Existenz von Studien (wiewohl wir das schon als großen Fortschritt in der gegenständlichen Causa verglichen mit vielen anderen "Studien" ansehen) sagt auch nichts darüber aus, ob die zu untersuchende Transaktion auch inhaltlich nachvollziehbar ist. Wir haben keine Hinweise, dass die Studien auf Käuferseite auch nur im geringsten "benötigt" wurden (...)."

