HYPO NOE Gruppe setzt positive Geschäftsentwicklung mit 14,5 Mio. Euro Nettogewinn im 1. Halbjahr 2013 fort

Harold: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, unser Risikomanagement gut aufgestellt und so den Nettogewinn im Vergleich zur Vorjahresperiode fast verdoppelt."

Konzernüberschuss (IFRS) nach Steuern und Minderheiten (Nettogewinn) erreicht EUR 14,5 Mio.

Bilanzsumme (IFRS) mit EUR 14,1 Mrd. weiterhin auf hohem Niveau

Zinsüberschuss (IFRS) von EUR 63,7 Mio. etwas unter der Vorjahresperiode

BWG-Kernkapitalquote mit 12,9 Prozent und Eigenmittelquote mit 17,0 Prozent

Die Geschäftsentwicklung der HYPO NOE Gruppe (Konzern) verlief auch im ersten Halbjahr 2013 sehr positiv und zeigt deutlich, dass sich die langfristige strategische Ausrichtung des Konzerns auch im 125sten Jubiläumsjahr bewährt:

Trotz anhaltender schwieriger Rahmenbedingungen liegt der Nettogewinn des Konzerns mit EUR 14,5 Mio. deutlich über dem Ergebnis der Vorjahresperiode (1. Halbjahr 2012: EUR 7,7 Mio.). Die Bilanzsumme des Konzerns betrug zum 30.6.2013 EUR 14,1 Mrd.

"Wir sind mit unserer Performance im ersten Halbjahr sehr zufrieden und konnten unsere wichtigen Kennzahlen auf solidem Niveau halten bzw. steigern. Dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, zeigt sich u.a. darin, dass unser Nettogewinn im Vergleich zur Vorjahresperiode fast um das Doppelte angestiegen ist. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass in den ersten sechs Monaten dieses Jahres keine wesentlichen Risikokosten aus dem Kreditgeschäft auszuweisen waren. Weiters konnten wir im ersten Halbjahr einen deutlichen Zinsüberschuss von EUR 63,7 Mio. erzielen. Unsere Kernkapitalquote liegt mit 12,9 Prozent, und unsere Eigenmittelquote mit 17,0 Prozent weiterhin weit über den gesetzlichen Anforderungen", kommentiert Peter Harold, Vorstandsvorsitzender der HYPO NOE Gruppe, das heute veröffentlichte Halbjahresergebnis des Konzerns.

"Als Regionalbank sind Nachhaltigkeit, Sicherheit und Stabilität für unsere Kunden, Investoren und Partner unsere oberste Prämisse. Wir sind stets bestrebt unser Angebot und unsere Serviceleistungen zu optimieren und zu erweitern. So hat die HYPO NOE im Frühjahr beispielsweise eine neue Tochter gegründet, die HYPO NOE Immobilienmanagement GmbH, welche sich auf den Kauf und Verkauf sowie die Vermietung von Immobilien spezialisiert und ein weiteres Glied der Immo-Servicekette der HYPO NOE darstellt", betont Peter Harold zur Strategie der HYPO NOE Gruppe.

Positive Weiterentwicklung des Konzerns

Die HYPO NOE Gruppe sieht nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr 2013 mit positiven Erwartungen und klar formulierten Schwerpunkten in die nächste Berichtsperiode. "Die Servicierung unserer Zielgruppen und Kernregionen wird auch im zweiten Halbjahr 2013 wieder im Fokus unserer Strategie stehen. Aus heutiger Sicht erwarten wir eine weiterhin solide Entwicklung in den Geschäftsbereichen des Konzerns und sind zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen werden", so Harold abschließend.

HYPO NOE Gruppe

1888 als Niederösterreichische Landes-Hypothekenbank gegründet, blickt die HYPO NOE Gruppe auf eine lange Tradition und Erfahrung im Banken- und Finanzsektor zurück. Nach einer Teilprivatisierung 1996 steht der Bankkonzern seit 2007 erneut im 100%-Eigentum des Landes Niederösterreich. Die HYPO NOE Gruppe betreut als Mutterinstitut im Konzernverbund mit HYPO NOE Leasing und HYPO NOE Real Consult vorwiegend Großkunden im Landes- und Gemeindebereich in Österreich sowie auch selektiv in der Donauraumregion.

Gemeinsam mit den HYPO NOE-Töchtern HYPO NOE Leasing, HYPO NOE Real Consult und der 2012 erworbenen EVN-Tochter "first facility GmbH" ist es der HYPO NOE Gruppe möglich, durch ihre Immo-Servicekette den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie aus einer Hand abzudecken.

Die Retailtochter HYPO NOE Landesbank bietet sich als Universalbank für Private, Freiberufler und Kommerzkunden in NÖ und Wien an; besondere thematische Schwerpunkte bilden Wohnbau und Familie, Bildung und Gesundheit. Rund 70.000 Kunden vertrauen der Landesbank, die sich durch Regionalität und Kundennähe auszeichnet. 29 Filialen in Niederösterreich und Wien sind die Drehscheibe und Basis für eine erfolgreiche Kundenbeziehung.

