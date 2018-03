SOS Mitmensch startet Plakatkampagne für Pass-egal-Wahl

Betroffene sagen: "Das ist auch meine Wahl!"

Wien (OTS) - SOS Mitmensch präsentierte heute die erste Plakatserie für die am 24. September stattfindende Wahl der NichtstaatsbürgerInnen, die so genannte "Pass egal Wahl". Auf den neun Plakatsujets findet sich der Slogan "Pass egal, das ist auch meine Wahl". Der Slogan wird von Menschen wiedergegeben, die nicht an der Nationalratswahl teilnehmen dürfen, weil sie keinen österreichischen, sondern einen deutschen, angolanischen, nepalesischen, bosnischen, serbischen, usbekischen oder spanischen Pass besitzen. Die vom Wahlausschluss Betroffenen haben jedoch allesamt ihren Lebensmittelpunkt seit vielen Jahren in Österreich.

"Das ist auch meine Wahl, sagen Menschen, die nicht schweigend hinnehmen wollen, dass sie von demokratischer Mitbestimmung ausgeschlossen sind. Sie wollen mit ihrer Teilnahme an der "Pass egal Wahl" ein Zeichen für die Öffnung unserer Demokratie setzen. Die Politik sollte dieses Zeichen ernst nehmen, denn eine funktionierende Demokratie lebt von Beteiligung, nicht von Ausschluss", so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.

Die Plakatserie ist der Auftakt für die Mobilisierung für die "Pass egal Wahl". SOS Mitmensch wird am 24. September von 15 bis 20 Uhr am Minoritenplatz vor dem Innenministerium ein eigenes Wahllokal für NichtstaatsbürgerInnen öffnen. "Unsere Wahl soll symbolisch die Demokratielücke schließen, die die offizielle Nationalratswahl offen lässt", so Pollak, der alle NichtstaatsbürgerInnen zur Teilnahme an der "Pass egal Wahl" einlädt.

Die von Daniel Dutkowski gestalteten Plakatsujets werden in diversen Medien platziert und sind auf der Homepage von SOS Mitmensch abrufbar: www.sosmitmensch.at

