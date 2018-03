Neue Webseite stellt die Produkte von dpa-digital services vor

Hamburg (ots) - Im Internet gibt es eine neue Adresse für alle, die sich für Mobile Publishing interessieren. Die dpa-digital services GmbH stellt auf ihrer Webseite unter www.dpa-digitalservices.com jetzt ihr Produktportfolio vor. Das Angebot des in diesem Jahr gestarteten Unternehmens ist vor allem für Verlagshäuser gedacht, die ihre multimedialen journalistischen Inhalte auf Smartphones und Tablets perfekt präsentieren möchten.

Im Mittelpunkt steht die Produktfamilie der Mobile Publishing Suite, die von der dpa-digital services GmbH für verschiedene Zwecke produziert wird. Sie ist für tägliche oder andere regelmäßige Publikationen wie ePaper-Ausgaben ebenso geeignet wie zum Beispiel für einmal erscheinende Werke, die als App verbreitet werden sollen. Die Angebote sind für alle gängigen Systemplattformen erhältlich -von Apples iOs über Android und Windows 8 bis hin zu Kindle Fire. Als Universal Apps sind die Lösungen außerdem für Smartphones optimiert. Eine Referenzliste auf der neuen Webseite führt Interessenten zu Kunden, die bereits erfolgreich auf Projekte mit der dpa-digital services GmbH gesetzt haben.

Die dpa digital-services GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen der APA - Austria Presse Agentur eG und der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH. Die gemeinsame Tochter nutzt die Stärken der beiden Nachrichtenagenturen bei der Entwicklung von Angeboten für den Mobile-Publishing-Markt in Deutschland.

Die APA - Austria Presse Agentur ist die nationale Nachrichtenagentur und der führende Informationsdienstleister Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum österreichischer Tageszeitungen und des ORF. Die APA-Gruppe setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur und neun Tochterunternehmen zusammen und ist in den Geschäftsfeldern Nachrichtenagentur, Bildagentur, Informationsmanagement und Informationstechnologie tätig. Darüber hinaus umfasst die Gruppe internationale Beteiligungen in der Schweiz (Bildagentur) und in Deutschland (Mobile Publishing Lösungen). Die APA-Redaktionen sorgen für Echtzeit-Nachrichtendienste in Wort, Bild, Grafik, Audio und Video, die Tochterunternehmen bieten Verbreitungs-, Recherche- und Wissensmanagement-Dienste sowie Informationstechnologie-Lösungen. Weitere Informationen unter www.apa.at.

Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehrals 100 Ländern. Weitere Informationen unter www.dpa.com.

